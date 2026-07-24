Torna a Cerrione la distribuzione a favore di Fra Galdino. L’appuntamento avrà luogo sabato 25 luglio, dalle 8.30 alle 10.30, al Municipio, dove si terrò il punto di raccolta e donazione dei generi alimentari. Non è la prima volta che il comune si rende protagonista di simili iniziative.
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