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Basso Biellese | 24 luglio 2026, 07:20

Torna a Cerrione la distribuzione a favore di Fra Galdino

Torna a Cerrione la distribuzione a favore di Fra Galdino

Torna a Cerrione la distribuzione a favore di Fra Galdino

Torna a Cerrione la distribuzione a favore di Fra Galdino. L’appuntamento avrà luogo sabato 25 luglio, dalle 8.30 alle 10.30, al Municipio, dove si terrò il punto di raccolta e donazione dei generi alimentari. Non è la prima volta che il comune si rende protagonista di simili iniziative.

g. c.

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