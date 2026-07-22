Passi di solidarietà a Verrone con il Gruppo di Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco di Verrone, Benna, Massazza e Villanova Biellese organizza una camminata a passo libero con apericena finale.

L’obiettivo è totalmente benefico: avrà luogo, infatti, una raccolta fondi per il progetto "Tutti inclusi" (che vede il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella), a favore delle persone disoccupate. Il percorso è di circa 5 chilometri.

L’appuntamento è alle 17 di domenica 26 luglio, in piazza Alpini d’Italia, a Verrone, con partenza alle 18.30. Per informazioni: 346.4195005.