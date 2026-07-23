Oltre il panorama: suoni dall'Oasi Zegna con l'Accademia Perosi, rinviato a domenica 13 settembre

L'organizzazione comunica che il concerto previsto per sabato 25 luglio all'Oasi Zegna, è stato rinviato a domenica 13 settembre alle ore 18.30 sempre presso il Piazzale della Panoramica.

La decisione è stata presa per consentire lo svolgimento dell'evento nelle migliori condizioni possibili, garantendo al pubblico, agli artisti e a tutto lo staff un'esperienza sicura e di qualità.

L'appuntamento è quindi fissato per domenica 13 settembre alle ore 18.30 anziché le 21.00

La scelta di questo nuovo orario consentirà, a chi lo vorrà, di vivere con maggiore tranquillità anche il momento dell'aperitivo.

L'organizzazione ringrazia il pubblico, i partner e gli organi di informazione per la comprensione e la collaborazione, invitando tutti a diffondere la nuova data e a seguire i canali ufficiali per eventuali ulteriori comunicazioni.

Vi aspettiamo numerosi il 13 settembre alle ore 18.30 per vivere insieme una serata di grande musica.

Programma:

Mozart-Hummel - Sinfonia No. 40 K550, I. Allegro Molto

Beethoven-Liszt - Sinfonia No. 5 Op. 67, I. Allegro con brio

Tchaikovsky-Gryaznov - Overture “Romeo e Giulietta”

Cava - Variazioni Romantiche su un tema originale.

Niente poltrone, ma il prato più morbido che ci sia! Tanta natura, aria buona e musica vera. Portate un plaid, il vostro spirito avventurioso e godetevi lo spettacolo, sorriso incluso!