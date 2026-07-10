Casa Museo, da domenica una mostra sul battesimo in alta Valle Cervo

Una mostra con al centro il battesimo in alta Valle Cervo.

La nuova rassegna sarà visitabile da questa domenica, 12 luglio, nella sala Nello Casale della Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo di Rosazza: saranno raggruppati abiti, manufatti e accessori di varia fattura dedicati al giorno più importante di una famiglia assieme al suo nascituro.

A detta degli espositori, un’occasione unica per scoprire le antiche tradizioni della vallata. La mostra sarà visitabile ogni domenica, dalle 14.30 alle 18.30, ad ingresso libero e visita gratuita, fino al prossimo 27 settembre.