Alpini, torna il pellegrinaggio sezionale al Pian della Ceva e al Monte Camino

Torna il tradizionale pellegrinaggio sezionale delle penne nere di Biella al Pian della Ceva e al Monte Camino.
Nella prima tappa, in prossimità del monumento alle batterie alpine, sarà reso l’onore ai Caduti, con la recita della preghiera dell’Alpino. Nella chiesetta di San Maurizio, invece, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera con orazione in suffragio di coloro che sono “andati avanti”.
Il ritrovo è alle 7 di domenica 26 luglio nel piazzale della stazione delle Funivie di Oropa, da cui si salirà a piedi. Per informazioni: 015.406112.