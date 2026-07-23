Lessona Summer Festival, cala il sipario sull’edizione 2026 tra numeri da record e tanta solidarietà FOTO

È tempo di bilanci finali per il Lessona Summer Festival. Come confermato dallo staff organizzativo, l’edizione 2026 è stata un vero successo, con dati di affluenza agli appuntamenti in programma in linea con le passate rassegne estive. Anche l’ultimo weekend ha richiamato un gran numero di giovani, famiglie e coppie, provenienti non solo da tutto il Biellese ma anche da fuori provincia.

Apprezzato lo spettacolo con i comici di Zelig e Colorado, assoluti protagonisti, pronti a sfidarsi in una gara di battute e sketch davvero divertenti. Superlativa la serata con al centro il format nazionale dal titolo "Gli anni 80 - Il ritorno" che sta facendo ballare tutta l'Italia al ritmo della musica anni '80, preceduta dalla cover cartoon band 80 Voglia di Cartoni.

Pazzesca partecipazione, con molte persone giunte da tutto la regione (anche da fuori) per lo show Napul’è - La prima festa partenopea, al debutto assoluto in Piemonte, che ha registrato numeri incredibili tanto da raggiungere velocemente il sold out.

Spazio al divertimento con i Los Loco unita alla solidarietà nell’ultimo atto di domenica dove è avvenuta anche la cerimonia di consegna di tutto il ricavato destinato al Fondo Edo Tempia, raccolto nei giorni del festival (realizzato da Lessona Eventi), compreso l’evento dal titolo Summer Live Aid, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti dei Rezophonic e Giorgio Prezioso.

Infine, tutto lo staff organizzativo, assieme alla direzione artistica, hanno voluto esprimere la loro piena soddisfazione per aver messo in piedi uno show con 16 serate, ognuna diversa e speciale a modo suo, così da conquistare i gusti musicali di un pubblico sempre più variegato ma appassionato di grandi appuntamenti estivi.