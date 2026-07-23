Il Festival della Danza sul Lago di Viverone amplia la proposta culturale e diventa ancora più internazionale

Tutto pronto per il secondo appuntamento di ViverONstage che quest'anno si terrà dal 1 al 7 settembre 2026 sulle sponde del Lago di Viverone.

Il format del festival ha due anime come lo scorso anno: workshop e spettacoli. Al suo secondo anno e grazie agli ottimi risultati della scorsa edizione gli organizzatori hanno deciso di ampliare la proposta formativa e la durata della manifestazione con più giornate di workshop e spettacoli serali.

Oltre a puntare sui giovani, quest'anno ViverONstage si apre all’internazionalità coinvolgendo la Compagnia Jac Ballet di Madrid diretta da José Antonio Checa, per le ultime due serate: saranno in scena con uno spettacolo di Danza Contemporanea dal titolo Over the Clock e uno dei più noti del repertorio Classico, Paquita Grand Pas Classique.

Il progetto è promosso dal Comune di Viverone, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell'ambito del Bando CulturHub.

"Siamo entusiasti di dare il via a una nuova, straordinaria edizione di ViverONstage, un appuntamento ormai centrale per la valorizzazione del nostro territorio - dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo - Quest'anno l'evento cresce ulteriormente, portando musica di alto livello e cultura in una cornice naturalistica unica. Il nostro obiettivo resta quello di offrire un'esperienza indimenticabile ai visitatori, promuovendo il turismo sostenibile e rafforzando attivamente l'economia locale. Invitiamo tutti a vivere con noi la magia del lago e l'energia di un festival che unisce le persone".

“Questo Festival è una grande opportunità per promuovere il territorio attraverso la cultura, avvicinare le persone all'arte della danza e coinvolgere i giovani - commenta il sindaco Massimo Pastoris Il Comune sta portando avanti diversi progetti di valorizzazione e riqualificazione e ViverONstage amplia questo panorama con un’importante ricaduta positiva”.

Cristina Taschi, direttore artistico del Festival aggiunge: “Dopo la scorsa edizione ci siamo messi subito a lavoro per preparare un Festival arricchito sia per contenuti sia per durata. Gli spettacoli coinvolgeranno, oltre al Jac Ballet nelle ultime due serate, una selezione di Compagnie emergenti a livello nazionale e le migliori scuole del Nord Italia. Inoltre per i workshop la novità di quest'anno è che ViverONstage propone un percorso anche per Adulti open level e per Professionisti: una unicità nel settore. L'idea è avvicinare all'arte della Danza gli adulti con un approccio inclusivo. Il workshop per i professionisti è nato proprio dalle richieste di alcuni insegnanti o allievi di accademie che cercano una formazione di alto livello”.

Ecco il calendario degli spettacoli, che sono tutti gratuiti:

1° settembre - Street Dance, Hip Hop & Breaking sul lago

2 settembre - Vetrina coreografica - Selezione delle migliori scuole di Danza del Nord Italia

3 settembre - Vetrina coreografica - Compagnie emergenti a livello nazionale.

4 settembre - Compagnia Jac Ballet di Madrid. Danza contemporanea ‘Over the Clock’

5 settembre - Compagnia Jac Ballet di Madrid. Danza Classica ‘Paquita Grand Pas Classique’

Inizio spettacoli ore 21,15.

I workshop di danza Classica, Modern & Contemporary e Street sono suddivisi per età: dai 9 ai 12 anni, dai 13 in su, adulti open level e professionisti.

Gli insegnanti, con nomi di spicco a livello internazionale saranno 12:

Fabio Adorisio. Rep. Contemporaneo. Solista e Coreografo Stuttgart Ballet

Elisabetta Formento. Classica. Principal Dancer Franceconcert

José Antonio Checa. Classica. Direttore Jac Ballet Madrid

Laura Boltri Classica. Principal Dancer Balletto Nazionale del Perù

Luca Martini Classica, Modern Contemporary. Principal Dancer Scottish Ballet

Alessandro Alfonzetti. Responsabile Dip. contemporaneo Jac Ballet, Madrid

Elena Schneider Contemporanea. Soloist Dancer Scottish Ballet

Elena Leontyeva. Classica. Ballerina Compagnia Perm Opera and Ballet Theatre

Cristina Taschi. Tecnica Horton, Modern Contemporary. Direttrice artistica e Talent Agent

Donatella Romano. Tecnica Graham. Insegnante Modern Contemporary

Carol Marseglia. Tecniche street. Hip Hop

Claudio Bboy FlowReal. Breaking. Ballerino FreeSteps Crew

Le location dedicate ai workshop sono sul lago, vicine tra loro. Si danzerà immersi nella natura e nella bellezza del Lago di Viverone.

Appuntamento quindi a 1° di settembre per vivere una settimana intensa di danza, musica e natura.