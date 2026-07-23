Il Festival della Danza sul Lago di Viverone amplia la proposta culturale e diventa ancora più internazionale

Tutto pronto per il secondo appuntamento di ViverONstage che quest'anno si terrà dal 1 al 7 settembre 2026 sulle sponde del Lago di Viverone.
Il format del festival ha due anime come lo scorso anno: workshop e spettacoli. Al suo secondo anno e grazie agli ottimi risultati della scorsa edizione gli organizzatori hanno deciso di ampliare la proposta formativa e la durata della manifestazione con più giornate di workshop e spettacoli serali.
Oltre a puntare sui giovani, quest'anno ViverONstage si apre all’internazionalità coinvolgendo la Compagnia Jac Ballet di Madrid diretta da José Antonio Checa, per le ultime due serate: saranno in scena con uno spettacolo di Danza Contemporanea dal titolo Over the Clock e uno dei più noti del repertorio Classico, Paquita Grand Pas Classique.
Il progetto è promosso dal Comune di Viverone, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell'ambito del Bando CulturHub.
"Siamo entusiasti di dare il via a una nuova, straordinaria edizione di ViverONstage, un appuntamento ormai centrale per la valorizzazione del nostro territorio - dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo - Quest'anno l'evento cresce ulteriormente, portando musica di alto livello e cultura in una cornice naturalistica unica. Il nostro obiettivo resta quello di offrire un'esperienza indimenticabile ai visitatori, promuovendo il turismo sostenibile e rafforzando attivamente l'economia locale. Invitiamo tutti a vivere con noi la magia del lago e l'energia di un festival che unisce le persone".
“Questo Festival è una grande opportunità per promuovere il territorio attraverso la cultura, avvicinare le persone all'arte della danza e coinvolgere i giovani - commenta il sindaco Massimo Pastoris Il Comune sta portando avanti diversi progetti di valorizzazione e riqualificazione e ViverONstage amplia questo panorama con un’importante ricaduta positiva”.
Cristina Taschi, direttore artistico del Festival aggiunge: “Dopo la scorsa edizione ci siamo messi subito a lavoro per preparare un Festival arricchito sia per contenuti sia per durata. Gli spettacoli coinvolgeranno, oltre al Jac Ballet nelle ultime due serate, una selezione di Compagnie emergenti a livello nazionale e le migliori scuole del Nord Italia. Inoltre per i workshop la novità di quest'anno è che ViverONstage propone un percorso anche per Adulti open level e per Professionisti: una unicità nel settore. L'idea è avvicinare all'arte della Danza gli adulti con un approccio inclusivo. Il workshop per i professionisti è nato proprio dalle richieste di alcuni insegnanti o allievi di accademie che cercano una formazione di alto livello”.
Ecco il calendario degli spettacoli, che sono tutti gratuiti:
1° settembre - Street Dance, Hip Hop & Breaking sul lago
2 settembre - Vetrina coreografica - Selezione delle migliori scuole di Danza del Nord Italia
3 settembre - Vetrina coreografica - Compagnie emergenti a livello nazionale.
4 settembre - Compagnia Jac Ballet di Madrid. Danza contemporanea ‘Over the Clock’
5 settembre - Compagnia Jac Ballet di Madrid. Danza Classica ‘Paquita Grand Pas Classique’
Inizio spettacoli ore 21,15.
I workshop di danza Classica, Modern & Contemporary e Street sono suddivisi per età: dai 9 ai 12 anni, dai 13 in su, adulti open level e professionisti.
Gli insegnanti, con nomi di spicco a livello internazionale saranno 12:
- Fabio Adorisio. Rep. Contemporaneo. Solista e Coreografo Stuttgart Ballet
- Elisabetta Formento. Classica. Principal Dancer Franceconcert
- José Antonio Checa. Classica. Direttore Jac Ballet Madrid
- Laura Boltri Classica. Principal Dancer Balletto Nazionale del Perù
- Luca Martini Classica, Modern Contemporary. Principal Dancer Scottish Ballet
- Alessandro Alfonzetti. Responsabile Dip. contemporaneo Jac Ballet, Madrid
- Elena Schneider Contemporanea. Soloist Dancer Scottish Ballet
- Elena Leontyeva. Classica. Ballerina Compagnia Perm Opera and Ballet Theatre
- Cristina Taschi. Tecnica Horton, Modern Contemporary. Direttrice artistica e Talent Agent
- Donatella Romano. Tecnica Graham. Insegnante Modern Contemporary
- Carol Marseglia. Tecniche street. Hip Hop
- Claudio Bboy FlowReal. Breaking. Ballerino FreeSteps Crew
Le location dedicate ai workshop sono sul lago, vicine tra loro. Si danzerà immersi nella natura e nella bellezza del Lago di Viverone.
Appuntamento quindi a 1° di settembre per vivere una settimana intensa di danza, musica e natura.