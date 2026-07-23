Artigianato, danze e tradizioni: a Cavaglià il mercatino celtico richiama visitatori anche da fuori provincia (foto di Roberto Canova)

Parecchi visitatori hanno raggiunto il comune di Cavaglià per il mercatino celtico andato in scena domenica scorsa, 19 luglio, nei giardini di Villa Salino.

Qui, infatti, sono stati allestiti vari stand con vari prodotti artigianali locali, oltre alla presenza di hobbisti, laboratori, conferenze, danze storiche, visite guidate e molto altro ancora. Il ricco programma è stato particolarmente apprezzato dalle persone partecipanti, provenienti anche da fuori provincia, come dal vicino Milanese.

Inoltre, durante la giornata, si è potuto visionare anche il video realizzato dai bambini della scuola primaria, in occasione della festa del Piemonte.