Agosto a Villa Comotto, tutti gli appuntamenti a Vigliano

Il Centro Incontro di Villa Comotto, nel comune di Vigliano Biellese, è aperto anche per tutto il mese di agosto.

"Per mantenere il contatto con gli abituali frequentatori e per aprirsi anche a tutti quanti abbiano la curiosità di vedere che cosa succede, abbiano bisogno di un pomeriggio di compagnia, o semplicemente vogliano sedersi all'ombra delle grandi piante del giardino per stare un po' al fresco - si legge nella nota del Comune - Giochi e sfide per la mente, yoga della risata, pomeriggio musicale o palestra di vita: c'è di tutto per rendere piacevoli i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì. Appuntamento, quindi, al Centro Incontro di Villa Comotto".