Amici di San Nicola, nuovo appuntamento: a Biella si parla della Terra Santa

Nuovo appuntamento per l'Associazione Amici di San Nicola ETS. Stasera, alle 18.15, è in programma la conferenza dal titolo "Terra Santa: c'è una strada per la pace" che si terrà presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 24, a Biella. Relatore dell'incontro sarà don Eugenio Zampa, sacerdote, pellegrino e profondo conoscitore della Terra Santa, nonché socio fondatore dell’associazione.

Nel corso della conferenza, don Eugenio accompagnerà il pubblico in un percorso ideale che parte dal Santuario di Graglia per giungere a Gerusalemme, riflettendo sul valore umano e spirituale del pellegrinaggio in Terra Santa. Attraverso la sua esperienza di guida e pellegrino, illustrerà come il viaggio nei luoghi della fede rappresenti un'occasione di incontro, dialogo e crescita personale.

La seconda parte dell'incontro sarà dedicata alla situazione attuale della Terra Santa, con un approfondimento sulla realtà vissuta dalle comunità locali. Particolare attenzione sarà riservata alla testimonianza del Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, che offre uno sguardo diretto sulle difficoltà del presente, ma anche sui segni di speranza e sulle possibili vie di riconciliazione.

L'incontro desidera offrire ai partecipanti spunti di riflessione per comprendere meglio una terra segnata da profonde ferite ma che continua a rappresentare un luogo privilegiato di dialogo, fede e ricerca della pace.

La conferenza costituisce l'undicesimo appuntamento della rassegna estiva "R...Estate a San Nicola", promossa dall'Associazione Amici di San Nicola ETS con il contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB e il patrocinio del Comune di Biella.

L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al restauro degli intonaci interni della Chiesa di San Nicola da Tolentino.