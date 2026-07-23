Selvatica - Arte e Natura in Festival chiude con 6.500 i visitatori FOTO

Si è conclusa lo scorso 19 luglio l’undicesima edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival ospitata al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

Sono stati 6.500 i visitatori che hanno apprezzato la proposta culturale di Selvatica 2026, un percorso espositivo di grande qualità capace di coniugare con raffinatezza arte, fotografia, natura e scienza.

Un risultato che si inserisce in un trend positivo di crescita e consolidamento dell’offerta del Polo Culturale di Biella Piazzo, che negli ultimi tre anni ha registrato complessivamente, grazie alle grandi mostre organizzate, oltre 107.000 presenze.

Numerose le mostre che hanno caratterizzato questa edizione: la prima assoluta in Italia dedicata al maestro naturalista John James Audubon, con 40 capolavori in dialogo con le sculture in carta e bronzo realizzate appositamente dalla scultrice piacentina Alice Zanin; i suggestivi scatti in bianco e nero del cinese Zheng Xiaolin; le spettacolari immagini del concorso tedesco Glanzlichter e le proiezioni del Fotoclub Biella. Il viaggio tra natura e creatività si è completato con le mostre di Geremia Cerri e di Anna Roberti, con l'installazione sensoriale di Michela Cavagna ed Emiliano Battistini e con il rigore della mostra scientifica Alieni, dedicata alle specie introdotte dall'uomo in Italia.

Molto apprezzato anche lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha accolto le opere dei finalisti del concorso artistico Be Natural Be Wild, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e di Nord Ovest Naturae Photo Contest, organizzato da Associazione Stilelibero, WWF Oasi, Aree protette Piemontesi-Giardino Botanico di Oropa e Rivista Oasis.

Accanto alle mostre, il Festival ha proposto un ricco programma di incontri e laboratori per le scuole, pensati per ampliare ulteriormente l’offerta culturale di Selvatica 2026. Particolarmente partecipati i sei Incontri del Giovedì, un ciclo di appuntamenti con scrittori, fotografi ed esperti di viaggio, natura e ambiente, che hanno registrato una significativa partecipazione di pubblico.

Sono stati oltre 1.700 i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, e dei centri estivi, che hanno partecipato ai laboratori didattici organizzati, come di consueto, da Clorofilla Soc. Coop., WWF Aree Protette Biellesi.

Il bilancio di questa edizione di Selvatica conferma lo straordinario valore di un progetto capace di far dialogare arte, natura e territorio. La risposta del pubblico e delle scuole testimonia una crescente sensibilità verso la salvaguardia della biodiversità. Ringrazio i partner, i curatori e la nostra comunità per aver reso possibile questo viaggio. Continueremo a investire sulla cultura come motore di consapevolezza ecologica e di valorizzazione delle nostre eccellenze. Guardiamo già al futuro, pronti a progettare nuove prospettive per un legame sempre più profondo tra uomo e ambiente e per trasformare il polo culturale di Biella Piazzo in un centro di attrazione culturale e turistico. Dichiara Michele Colombo, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Gli organizzatori del Festival - Palazzo Gromo Losa Srl, E20Progetti e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - danno appuntamento nella primavera del 2028 con un’edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival ancora più ricca e piena di sorprese.

Per informazioni

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

Tel. 015.0991868

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