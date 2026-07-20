Bocchetto Sessera, torna il raduno partigiano alla Cascina Lunga

Torna il tradizionale raduno partigiano alla Cascina Lunga. L’81° edizione avrà luogo alle 10 di domenica 26 luglio nel piazzale del monumento situato sulla Statale a 2 chilometri dal Bocchetto Sessera.

Come da programma, a partire dalle 10.15, inizieranno gli interventi delle autorità e degli ospiti presenti. Tra cui Loredana Finetti, presidente della sezione ANPI “P. Lanati” Valle Cervo, e il professor Nicolò D’Oria, ricercatore e collaboratore dell’Istituto Storico della Resistenza.

Seguiranno letture partigiane a cura di Sandra Serpi, assieme alla Santa Messa delle 11, officiata da don Carlo Dezzuto, e ai saluti finali del presidente dell’ANPI provinciale Gianni Chiorino.