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COSTUME E SOCIETÀ | 20 luglio 2026, 07:40

Bocchetto Sessera, torna il raduno partigiano alla Cascina Lunga

Bocchetto Sessera, torna il raduno partigiano alla Cascina Lunga (foto di repertorio)

Bocchetto Sessera, torna il raduno partigiano alla Cascina Lunga (foto di repertorio)

Torna il tradizionale raduno partigiano alla Cascina Lunga. L’81° edizione avrà luogo alle 10 di domenica 26 luglio nel piazzale del monumento situato sulla Statale a 2 chilometri dal Bocchetto Sessera. 

Come da programma, a partire dalle 10.15, inizieranno gli interventi delle autorità e degli ospiti presenti. Tra cui Loredana Finetti, presidente della sezione ANPI “P. Lanati” Valle Cervo, e il professor Nicolò D’Oria, ricercatore e collaboratore dell’Istituto Storico della Resistenza. 

Seguiranno letture partigiane a cura di Sandra Serpi, assieme alla Santa Messa delle 11, officiata da don Carlo Dezzuto, e ai saluti finali del presidente dell’ANPI provinciale Gianni Chiorino.

g. c.

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