Tre venerdì di luglio da non perdere: le serate a tema di M-AppCafè a Benna

C'è un posto a Benna dove ogni venerdì si vive una serata diversa: un posto dove il cibo, la musica e i cocktail cambiano ogni venerdì sera per viaggiare lontano senza spostarsi da Benna.

M-AppCafè ha appena aperto e a luglio ha scelto di portare nel biellese tre serate a tema, tre cucine lontane tra loro ma accomunate da una cosa sola: piatti iconici, i grandi classici che non deludono mai.

A firmare i cocktail di tutte e tre le serate sarà Francesco Pogni, ex proprietario del Walhalla - una garanzia per chi lo conosce e una piacevole scoperta per chi non ha ancora assaggiato i suoi cocktail.

Venerdì 17 luglio: Serata Spagnola

Paella, gamberoni, sangria e crema catalana. I grandi classici della cucina iberica, serviti nel verde parco mentre scende la sera. Il menù delle bevande non si ferma solo alla sangria classica, sarà possibile provare anche la sangria bianca e i cocktail studiati e selezionati da Francesco, tutti abbinati al tema. Per una serata un po' olé, da vivere in compagnia e senza fretta.

Venerdì 24 luglio: Serata Napoletana

Marinara e margherita. Le due pizze che hanno dato vita a tutto il resto, sfornate rigorosamente con il forno a legna. Nessuna variante, nessun'aggiunta: i classici, quando sono fatti bene, non hanno bisogno di altro. A chiudere, il babà, il re indiscusso dei dolci napoletani. Cocktail freschi e a base di birra - rigorosamente italiana - accompagneranno il menù napoletano.

Venerdì 31 luglio: Serata Americana

Hamburger, patatine fritte e cheesecake. Il comfort food d'oltreoceano nella sua forma più gustosa, da mangiare nel parco con buona musica. E perché no, la classica coca cola può diventare un long island. Ma la lista cocktail è varia, e Francesco ha tante sorprese in serbo per queste tre serate.

Tre cucine, tre atmosfere, un unico posto dove fermarsi ogni venerdì.

M-AppCafè vi aspetta dalle ore 18, in Via Giacomo Matteotti 56, Zona Industriale, Benna - alle porte di Biella.

Per partecipare alle serate a tema è gradita la prenotazione.

Per prenotazioni: 015 9555599

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