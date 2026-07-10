Tante cose da fare a Biella nel we del 10, 11 e 12 luglio

Venerdì 10 luglio

- Candelo, corsa 22^ Candelo sotto le Stelle

- Biella, celebra 1200 anni di storia

- Biella, 2° Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza

- Magnonevolo, festa patronale della Madonna del Carmine, processione per le vie del paese dalle 20,45

- Biella, concerto in piazza, pizza Duomo, piazza Battistero dalle 19

- Borriana, E-state insieme

- Andorno, Ferragosto andornese dalle 18 italianissima, serata con musica italiana

- Borriana, festa estiva Country

- Portula, Portula in festa

- Miagliano, Storie di Piazza

- Lessona Summer Festival

- Biella, cinema al Chiostro di San Sebastiano

- Oropa, estate al Santuario

- Netro, festa della birra

Sabato 11 luglio

- Cossato, ore 16 inaugurazione teleriscaldamento Pellerei Energia

- Sandigliano, giornata UNPLI

- Andorno, Ferragosto andornese dalle 18 festa e musica

- Campiglia, San Giovanni d'Andorno inaugurazione mostra opere Giorgio Marinoni ore 17

- Bioglio, Storie di Piazza

- Magnonevolo, festa patronale della Madonna del Carmine, 21,15 concerto banda con allievi corso

- Portula, Portula in festa, passeggiata ecologica con Plastic Free dalle 15 per le vie del paese

- Pavignano, Area Verde Biella-Vaglio dalle 21 SERATA A TEATRO CON “LA CUMPA”

- Candelo, piazza Castello alle 21,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Candelo, scacchi al Ricetto, dalle 14,30

- Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II MALEDETTI INNAMORATI

- Gaglianico, ricorre il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica

- Lessona Summer Festival

- Cavaglià, rievocazione storica a Villa Salino dalle 15

- Biella, cinema al Chiostro di San Sebastiano

- Brusnengo, "Il ballo della corda"

- Magnonevolo, festa Madonna del Carmine

- Pollone, cena in bianco in piazza San Rocco

- Mongrando, "Bici in Comune", organizzato dai Comuni di Sala Biellese, Magnano e Mongrando, in collaborazione con BL.OUTDOOR, cicloescursione animata alla scoperta dell’Area Elvo-Bessa, ritrovo alle 11 a Mongrando in piazza del municipio

- Valdengo, Galileo in piazza

- Crevacuore, Sagra del pesce

- Oropa, estate al Santuario

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 LA BURSCH: YOGA ALL'APERTO dalle 19.30

- Miagliano, Lanificio Botto di Miagliano l'incontro Passeggiata con l'autore: Materia Sottile

- Netro, festa della birra

- Mezzana, visita all'azienda agricola Serafia per ammirare la fioritura e la distillazione della lavanda dalle 14,30

- Vaglio, festa patronale

Domenica 12 luglio

- Valle Mosso, Impazza La Corsa

- Portula, Portula in festa

- Pettinengo, “Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese”, nell’ambito della rassegna “Suoni in movimento”.

- Graglia, raduno gruppo Alpini al colle San Carlo

- Magnonevolo, festa patronale della Madonna del Carmine

- Rosazza, pranzo sempre giovani

- Ponderano, mercatino della seconda domenica del mese in piazza Alpini d'Italia via Carducci

- Andorno, Ferragosto andornese giornata delle famiglie Family e baby day dalle 15,30

- Mezzana, visita all'azienda agricola Serafia per ammirare la fioritura e la distillazione della lavanda dalle 14,30

- Sandigliano, giornata UNPLI

- Coggiola, concerto sotto le Stelle in piazza della chiesa dalle 21 corpo musicale G.Verdi di Coggiola

- Vaglio, festa patronale

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Viverone, Parco Villa Lucca, via Umberto I 107 dalle 10 Stagione culturale Villa Lucca: Torneo di scacchi

- Sostegno, Museo del Bramaterra, fraz. Casa del Bosco dalle 14,10 Laboratorio di pittura su ceramica

- PETTINENGO, Museo degli Acqasantini dalle 16 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

- Candelo, alle 20.30, la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Candelo ospiterà una tappa di “Borgh’n Folk”

- Bielmonte, il NorthX Series Cup entra nella fase decisiva della stagione e torna protagonista in Piemonte

- "Biella-Oropa Granfondo 2026

- Biella, cinema al Chiostro di San Sebastiano

- Oropa, estate al Santuario

- Pray, alle 17.30, alla Fabbrica della Ruota di Pray sarà inaugurata la mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte”.

- Valdilana, al Centro Zegna spettacolo

- Lessona Summer Festival

- Netro, festa della birra

MOSTRE

- Pray, Fabbrica della Ruota di Pray mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte”, resterà aperta fino al 13 settembre ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30

MOSTRE

- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Campiglia, San Giovanni d'Andorno mostra opere Giorgio Marinoni fino a domenica 2/08 orari sabato 15- 18,30 domenica 10-12.30, 15-18,30

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Rosazza, mostra Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo con al centro il battesimo in alta Valle Cervo fino al 27 settembre

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2 NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO, Tessuti tinti in guado e indaco dal mondo: ieri come oggi. Visitabile fino al 12 luglio, tutti i giorni ore 9 - 19

- Veglio, fino al 12 luglio, Veglio, fraz. Picco 6 MOSTRA "MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE". Orari: Sabato su prenotazione. Domenica dalle 11.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.