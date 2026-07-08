Santuario di Graglia, domani l’inaugurazione del museo “Nel Mondo dei Ciulin”

In occasione della “Festa del Piemonte”, al Santuario di Graglia sarà inaugurato il nuovo museo “Nel Mondo dei Ciulin”. L’evento ufficiale, organizzato in collaborazione con la Fondazione Santuario di Graglia e con il patrocinio del Comune di Graglia, avrà inizio alle 20.30 di giovedì 9 luglio e prevede un programma che metterà in luce l’importanza di una simile mostra per l’identità territoriale. Si tratta di un museo che valorizza il patrimonio culturale, la storia e la tradizione non solo del comune di Graglia, ma anche dell’intera provincia di Biella e del Piemonte.

A seguito del momento inaugurale vi sarà una conferenza a cura di Enzo Clerico, che narrerà la storia dei Ciulin, dei lavoratori destinati a essere un tassello identitario per il nostro territorio. I Ciulin sono infatti dei selciatori originari di Graglia, che per numerose generazioni hanno pavimentato strade e piazze in Italia, in Europa e in America utilizzando dei semplici ciottoli dei fiumi. Un mestiere di precisione, tradizione e continuità, che ha acquisito un’estrema importanza per la cultura del territorio e che da domani troverà spazio presso uno dei siti culturali più rilevanti del Biellese.

A conclusione della serata vi sarà una visita guidata del Santuario di Graglia, condotta dalla Dottoressa Claudia Ghirardello, esperta d’arte del Tribunale di Biella. Quello della visita sarà un modo per riscoprire il patrimonio artistico, architettonico e storico del complesso del Santuario, ricordando come questo luogo non sia solamente una meta di pellegrinaggio molto ambita, ma anche uno sei siti più interessanti e culturalmente ricchi del Biellese.

L’evento, preceduto da un aperitivo, sarà a ingresso libero.