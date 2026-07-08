L'Ente islamico di Vigliano premia i diplomati e rende omaggio all'eccellenza di Maryam Nahhal FOTO

Un momento di incontro dedicato ai giovani, ai loro successi e al valore dello studio. L'Ente islamico di Vigliano in questi giorni ha organizzato una festa per celebrare i ragazzi che quest'anno hanno conseguito il diploma di Maturità, riunendo famiglie e comunità in un momento di condivisione e riconoscimento.

Nel corso dell'iniziativa sono state rivolte parole di incoraggiamento ai neo diplomati, invitati a proseguire con impegno il proprio percorso di formazione e di crescita personale.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato poi il riconoscimento riservato ai genitori di Maryam Nahhal, giovane nata e cresciuta a Biella, che non ha potuto essere presenta ma ha recentemente conseguito con eccellenti risultati il dottorato di ricerca in Scienze Politiche a Washington, negli Stati Uniti.