Ciclismo, torna la Granfondo Biella-Oropa

Tutto pronto per la "Biella-Oropa Granfondo 2026", gara ciclistica amatoriale che si correrà domenica 12 luglio nel Biellese. Organizzata per il secondo anno da UCAB 1925, la gara interesserà le strade di buona parte del territorio, proponendo un percorso affascinante e impegnativo, con partenza da Biella e arrivo al Santuario di Oropa.

"Come ho già detto in altre occasioni" spiega il Presidente di UCAB, Filippo Borrione, "con questi eventi noi operiamo per valorizzare lo sport ciclistico e il nostro Biellese, cercando di essere il meno “invasivi” possibile nei confronti dei residenti e limitando al minimo i disagi per chi deve spostarsi. Per questo motivo, d’accordo con le autorità competenti, diffondiamo sempre prima della gara la cartina del percorso e la tabella di marcia della gara, evidenziando con precisione i paesi che attraverseremo e gli orari di passaggio. Tutte queste informazioni sono sempre disponibili e consultabili nel nostro sito Internet, on line all’indirizzo di rete www.ucab1925.it".

La gara partirà dal Centro Commerciale Gli Orsi di Biella alle ore 9.30 di domenica 12 luglio. La prima parte del tracciato sarà pianeggiante e veloce: il gruppo toccherà Candelo, la frazione Castellengo di Cossato, Mottalciata, Gifflenga, Buronzo e Rovasenda, per poi raggiungere Roasio. Qui le cose cambieranno radicalmente: a quel punto, infatti, quando il gruppo avrà percorso una quarantina di chilometri, la strada comincerà a salire. Dopo aver attraversato il paese di Sostegno, la gara raggiungerà Crevacuore e Pray e poi, subito dopo, affronterà la salita che porta al comune di Valdilana, dove attraverserà gli abitati di Ponzone, Crocemosso e Trivero. Poi inizierà l’ascesa verso Bielmonte: 25 chilometri di salita costante con pendenze, nel tratto più duro, del 18%.

Una volta giunti a Bielmonte i ciclisti affronteranno la “picchiata” verso la Valle Cervo, che poi percorreranno attraversando Campiglia Cervo, Sagliano Micca, Andorno Micca, Miagliano, Tollegno e Pralungo per rientrare quindi a Biella.

L'ingresso in città verrà effettuato dalla salita di Riva, cui farà seguito l'atto finale della gara: la mitica scalata al Santuario di Oropa. Va segnalato che la gara percorrerà la "strada vecchia" di Oropa, e attraverserà quindi le frazioni Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro. Quindi l’ultimo tratto della salita e l’arrivo (indicativamente alle ore 13,25) al Santuario.

La tabella di marcia della gara, consultabile su Internet, nel sito www.ucab1925.it, presenta tre diversi orari di passaggio, in funzione della velocità media degli atleti in gara. Prendendo come riferimento la soluzione intermedia (29 km/h di media), gli atleti, partiti da Biella alle 9.30, saranno a Roasio (bivio “quattro strade”) indicativamente alle 10.45, a Valdilana (frazione Ponzone) alle 11.20, a Bielmonte alle 11.40, in Valle Cervo (Campiglia Cervo) alle 12.30, a Biella (quartiere Riva) alle 13 e al Santuario di Oropa intorno alle 13.30.

“Va tenuto presente” aggiunge Borrione “che, per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, le strade interessate verranno temporaneamente chiuse al traffico, secondo quanto verrà disposto da Questura e Prefettura, prima del passaggio del primo concorrente e fino alla conclusione del transito del gruppo. Il consiglio per gli automobilisti e per chi vuole raggiungere le località turistiche della zona è quindi quello di muoversi per tempo. In particolare chi deve recarsi a Bielmonte domenica mattina farebbe bene a farlo prima delle 11, mentre chi è diretto al Santuario di Oropa dovrebbe salire entro mezzogiorno, per evitare di trovare i blocchi stradali”.