Torna la Gran Fondo Biella-Oropa, ecco come cambia la viabilità

Domenica 12 luglio torna la Gran Fondo Biella-Oropa, la storica manifestazione ciclistica che porterà moltissimi atleti sulle strade della città fino al traguardo di Oropa.

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità.

Da ricordare:

• divieti di sosta nelle aree interessate dalle 7;

• sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso di gara (via Tollegno, via Italia, via Marocchetti, piazza Battiani, via Ramella Germanin e via Santuario di Oropa) per circa un'ora a partire dal passaggio del primo ciclista, previsto intorno alle 12.26;

• sospensione della ZTL del Piazzo per l'intera giornata.

Si invitano cittadini e automobilisti a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni e a seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni della Polizia Locale.