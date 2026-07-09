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Basso Biellese | 09 luglio 2026, 13:00

Interesse a Cavaglià per l'incontro sulla nuova raccolta differenziata

Interesse a Cavaglià per l'incontro sulla nuova raccolta differenziata (foto di Roberto Canova)

Interesse a Cavaglià per l'incontro sulla nuova raccolta differenziata (foto di Roberto Canova)

Ha suscitato interesse e partecipazione l’incontro con la cittadinanza, andato in scena nella serata di ieri, 8 luglio, nei locali del salone polivalente di Cavaglià. 

In tale occasione, è stato presentato il nuovo sistema di raccolta differenziata sul territorio comunale, oltre al rinnovato calendario del ritiro porta a porta. 

Presenti, oltre al sindaco Mosè Brizi, il responsabile tecnico di COSRAB Natalino Zanin e il presidente SEAB Gabriele Bodo che hanno delineatole principali novità rispondendo agli interrogativi dei presenti.

g. c.

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