Interesse a Cavaglià per l'incontro sulla nuova raccolta differenziata

Ha suscitato interesse e partecipazione l’incontro con la cittadinanza, andato in scena nella serata di ieri, 8 luglio, nei locali del salone polivalente di Cavaglià.
In tale occasione, è stato presentato il nuovo sistema di raccolta differenziata sul territorio comunale, oltre al rinnovato calendario del ritiro porta a porta.
Presenti, oltre al sindaco Mosè Brizi, il responsabile tecnico di COSRAB Natalino Zanin e il presidente SEAB Gabriele Bodo che hanno delineatole principali novità rispondendo agli interrogativi dei presenti.