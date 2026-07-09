Golf, a Le Betulle il 19° Campionato Biellese by BM FLOORING

È iniziato il conto alla rovescia per la 19esima edizione del Campionato Biellese by BM FLOORING 2026.

Martedì prossimo, 14 luglio, i primi team si affacceranno sul tee della buca 1 dello storico percorso del Golf Biella Le Betulle per aprire una manifestazione che negli anni si è costruita una consolidata tradizione iscrivendo nell’albo d’oro diversi dei migliori amateur locali degli ultimi decenni.

Sono attesi sui green di Magnano un centinaio di giocatori in rappresentanza dei club biellesi (Golf Club Cerrione - Il Mulino, Tenuta Castello, Golf Club Cavaglià, Golf Ponte Cervo, Golf Club Cossato, Albatros Indoor). Campioni uscenti come Lorenzo Cesare e Loredana Marian mentre come sempre ci sarà in palio a livello di squadra il Trofeo griffato “Barichello” riservato al miglior club che nel 2025 vide il successo del Gc Cavaglià.

Ma ci saranno altri premi. Il campionato metterà infatti in palio i titoli di 1a, 2a e 3a categoria maschile e della categoria unica femminile: in ogni gruppo verrà premiato prima il 1° risultato lordo e poi a seguire i migliori netti. La gara è riservata a tutti i tesserati presso i club biellesi o non tesserati presso club della provincia ma residenti nel Biellese.