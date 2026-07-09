L’incanto dell’alta Valle Cervo, una mostra di Giorgio Marinoni al Santuario di San Giovanni d’Andorno

L’incanto dell’alta Valle Cervo, tra suggestivi scorci e acque cristalline, racchiuse in una mostra di acquerelli realizzata da Giorgio Marinoni.
La rassegna verrà inaugurata alle 17 di sabato 11 luglio al Santuario di San Giovanni d’Andorno.
L’evento è curato dall’Associazione Amici di San Giovanni, assieme al Centro di Documentazione Alta Valle Cervo La Bürsch e alla Fondazione Opera Pia Laicale Santuario di San Giovanni d’Andorno.
Sarà presente fino al 2 agosto, con i seguenti orari: il sabato dalle 15 alle 18.30; la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.