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Valle Cervo | 09 luglio 2026, 07:50

L’incanto dell’alta Valle Cervo, una mostra di Giorgio Marinoni al Santuario di San Giovanni d’Andorno

L’incanto dell’alta Valle Cervo, una mostra di Giorgio Marinoni al Santuario di San Giovanni d’Andorno

L’incanto dell’alta Valle Cervo, una mostra di Giorgio Marinoni al Santuario di San Giovanni d’Andorno

L’incanto dell’alta Valle Cervo, tra suggestivi scorci e acque cristalline, racchiuse in una mostra di acquerelli realizzata da Giorgio Marinoni. 

La rassegna verrà inaugurata alle 17 di sabato 11 luglio al Santuario di San Giovanni d’Andorno. 

L’evento è curato dall’Associazione Amici di San Giovanni, assieme al Centro di Documentazione Alta Valle Cervo La Bürsch e alla Fondazione Opera Pia Laicale Santuario di San Giovanni d’Andorno. 

Sarà presente fino al 2 agosto, con i seguenti orari: il sabato dalle 15 alle 18.30; la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

g. c.

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