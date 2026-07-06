Amici della Lana, a Miagliano la Passeggiata con l'autore

Nell'ambito del programma Wool Experience, promosso da Amici della Lana con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del bando CulturHub, sabato 11 luglio alle 16 si terrà al Lanificio Botto di Miagliano l'incontro Passeggiata con l'autore: Materia Sottile, dedicato alla presentazione dell'omonima raccolta poetica di Davide Rastello. Pubblicata nel 2026 nella collana I Diamanti della Poesia di Aletti Editore e disponibile anche in formato e-book, Materia Sottile nasce dalla volontà di dare voce a ciò che spesso sfugge allo sguardo: emozioni, legami, fragilità e silenzi che abitano la vita quotidiana.

La poesia di Rastello prende forma dal "qui e ora", dall'istante concreto in cui la realtà si manifesta e si trasforma in consapevolezza. Luoghi e stagioni diventano il grande scenario entro cui si sviluppa la trama delle relazioni umane, contribuendo a definire il paesaggio emotivo che da esse prende forma. La raccolta è stata presentata con grande successo al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, dove ha suscitato un significativo interesse da parte del pubblico, registrando l'esaurimento delle copie disponibili durante la manifestazione. Un risultato particolarmente significativo per l'autore, che da anni vive il Salone come lettore appassionato e accompagnatore delle proprie classi.

Nato a Biella e cresciuto ad Albissola Marina, in provincia di Savona, Davide Rastello vive oggi a Pettinengo ed è insegnante di Religione Cattolica nelle scuole del Biellese. Per l'occasione, Amici della Lana propone la tradizionale formula della Passeggiata con l'autore: il ritrovo è fissato alle 16 presso il Lanificio Botto (Via Vittorio Veneto 2, Miagliano), da cui prenderà avvio una camminata lungo l'affascinante roggia del paese, immersi nella natura e accompagnati dalle liriche della raccolta.

Le poesie saranno interpretate dagli attori di Storie di Piazza APS: Ania Masi, Oriana Minnicino, Sandra Pizzato, Flora Rocchetti, Sandra Serpi, Gemma Vogliano e Omar Vogliano. Durante il percorso, Davide Rastello racconterà aneddoti, suggestioni e retroscena legati ai suoi testi, dialogando con il pubblico e rispondendo alle domande dei partecipanti.

La partecipazione è ad offerta libera. È gradita la prenotazione al numero 351.886.2836 (WhatsApp) oppure scrivendo a amicidellalana@gmail.com

Al termine della passeggiata sarà inoltre possibile visitare le mostre "La Fabbrica della Valle" e "Storie di Pecore e di Lana", allestite negli spazi del Lanificio Botto.