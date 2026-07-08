Valdilana, a Valle Mosso torna Impazza la Corsa

Domenica 12 luglio appuntamento a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, con la 13° edizione di "Impazza la Corsa", la tradizionale manifestazione ludico-motoria a passo libero aperta a tutti.

Una giornata di sport, divertimento e solidarietà, pensata per grandi e piccoli, con ritrovo in piazza Repubblica alle 8.30. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Associazione Sclerosi Multipla.

All'arrivo ristoro per tutti, seguito da un mega buffet in piazza della chiesa e dal tradizionale Chantilly Party.

Alle 12 si terranno le premiazioni presso la Sala Biagi, con riconoscimenti ai tre gruppi più numerosi, premi a sorteggio e tante sorprese.

Per informazioni: 348.3189554.