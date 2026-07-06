Estate a Oropa, il programma del weekend 10-12 luglio

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il Santuario di Oropa propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per far vivere ai visitatori un'esperienza tra spiritualità, cultura e natura.

Si inizia venerdì 10 luglio alle 21 nella Basilica Antica con il Concerto d'organo di Giuseppe Radini, un appuntamento che valorizza la bellezza e l'acustica suggestiva della basilica.

Il programma prosegue sabato 11 luglio con due occasioni dedicate alla scoperta del complesso monumentale. Alle 15 è in programma una visita guidata alla Passeggiata dei Preti, con ritrovo presso la Basilica Superiore. In serata, alle ore 21, torna l'affascinante Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola, un'esperienza suggestiva che permette di ammirare il santuario e la valle Oropa da una prospettiva inedita nelle luci della sera. Il ritrovo è presso la Basilica Superiore.

Domenica 12 luglio sarà dedicata sia alla scoperta del patrimonio storico-artistico sia all'ambiente naturale che circonda il Santuario. Alle 11 partirà la visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, con ritrovo ai cancelli. Per gli amanti della natura sono invece previste due partenze, alle 10 e alle 15, per una passeggiata con guida naturalistica nei dintorni del Santuario, con possibilità di visitare anche il Giardino Botanico di Oropa. Il ritrovo è fissato al Piazzale Busancano.

Tutti i giorni, è possibile salire sulla terrazza panoramica della Basilica Superiore dalle ore 14.45 alle 16.15 (salite ogni mezz’ora).

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it