Teatro, musica e memoria: nuovi spettacoli con Storie di Piazza

Quattro appuntamenti tra teatro, musica e memoria per Storie di Piazza aps, che prosegue il suo viaggio nel territorio con nuovi spettacoli dedicati alla storia e alle tradizioni del Biellese e oltre. La rassegna Storie Biellesi è realizzata in tutta la Provincia di Biella grazie al contributo di Fondazione CRBiella, Bando CulturHub, Fondazione CRT e Regione Piemonte.

La prima novità è il debutto di "Carosello Mon Amour", in programma venerdì 10 luglio alle 21 a Miagliano al Lanificio Botto e sabato 11 luglio alle 17 a Bioglio a Villa S.Teresa. Sul palco una coppia di artiste accomunate dalla passione per il teatro e la musica: Luisa Trompetto, attrice e cantante, e Chiara Maritano, chitarrista.

La rassegna proseguirà poi con il ritorno de "Il ballo della corda", con Banda Solia, spettacolo che all'aperto che prevede con due nuove rappresentazioni: a Brusnengo, presso la nuova sede della Pro Loco, spettacolo organizzato dalla Pro Loco di Brusnengo 11 luglio, alle 21, e a Valdilana, al Centro Zegna domenica 12 luglio alle 17 per la Rete Museale Biellese, come sempre sarà possibile prima visitare Casa Zegna dalle 14.30.

Carosello Mon Amour. Lo spettacolo rende omaggio a uno dei fenomeni televisivi più amati della storia italiana. Dal 1957 al 1977 Carosello ha accompagnato ogni sera milioni di famiglie, trasformando la pubblicità in piccoli racconti fatti di sketch, canzoni, cartoni animati e personaggi diventati iconici. Per molti italiani è stato molto più di uno spazio televisivo: un appuntamento quotidiano capace di raccontare il Paese negli anni del boom economico, tra ironia, fantasia e voglia di futuro. Grandi nomi di attori, musicisti, registi e drammaturghi vennero coinvolti nelle réclame, così si chiamavano all’epoca, restituendo piccoli spettacoli della durata di due minuti e trasformando pochi minuti di pubblicità in un piccolo evento artistico quotidiano.

Con Carosello Mon Amour quei ricordi tornano a vivere in uno spettacolo che alterna narrazione e musica, riportando in scena atmosfere, slogan, personaggi e melodie che hanno accompagnato un'intera generazione. Un viaggio nella memoria collettiva che invita il pubblico a sorridere, emozionarsi e ritrovare il sapore di un'epoca in cui, dopo Carosello, era davvero il momento di andare a nanna.

Il ballo della corda. Ambientato negli anni Trenta del Novecento, lo spettacolo racconta il mondo dei balli al palchetto, delle orchestre popolari e delle feste di paese, quando musica e danza rappresentavano il principale luogo d'incontro per i giovani. In scena si incontrano l'esperienza dei musicisti della Banda Solia e l'energia dei giovani attori di Storie di Piazza, Ania Masi e Filippo Pellegrini, dando vita a un racconto in cui teatro e musica si fondono con le testimonianze raccolte sul territorio.

Le musiche della tradizione biellese ed eporediese, recuperate negli anni dalla Banda Solia, dialogano con le storie ricostruite grazie al lavoro di ricerca di Storie di Piazza APS e di Rinaldo Doro, offrendo uno spaccato autentico della vita quotidiana di un tempo. I testi sono di Renato D'Urtica. La ricerca storica è curata da Rinaldo Doro, mentre adattamento teatrale e regia portano la firma di Manuela Tamietti. Sul palco, insieme ad Ania Masi e Filippo Pellegrini, i musicisti della Banda Solia: Federico Chierico, Luciano Conforti, Rinaldo Doro e Beatrice Pignolo.

Informazioni: WhatsApp 327 485 8731 – iscrizioni@storiedipiazza.it.