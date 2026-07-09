M-AppCafè, prima settimana: orari, cucina e la Piada Night del venerdì FOTO

Gregorio e Fausta di M-AppCafè

La prima settimana di M-AppCafè ha confermato l'entusiasmo attorno al nuovo bar bistrot del gruppo M-App, nel parco di M-AppHotel e M-AppCamper a Benna, alle porte di Biella.

Gli orari definitivi di M-AppCafè

M-AppCafè è aperto dal lunedì al venerdì. Da lunedì a giovedì dalle 6:30 alle 15 per riaprire la sera dalle 18 alle 22, solo venerdì chiude a mezzanotte. Sabato e domenica il locale è chiuso al pubblico per ospitare eventi privati su prenotazione.

Arriva la cucina bistrot

Da questa settimana M-AppCafè apre anche la cucina, affidata al cuoco Manuel Zegna. Non solo panini, toast ed insalate ma primi, secondi piatti e dolci. Con una lunga esperienza maturata in diverse realtà della ristorazione del nord Italia, Manuel porta al Cafè una proposta di bistrot curata, pensata per accompagnare colazioni, pranzi e aperitivi con prodotti di qualità, anche a km0.

Ogni venerdì una serata a tema: dal format "Dai che è venerdì"

Il Bistrot M-App inaugura un appuntamento settimanale fisso. Ogni venerdì sera ospiterà una serata a tema diversa, per rendere ogni fine settimana un'occasione speciale.

- Piadine Salate: Mortadella, squacquerone e pistacchi, Dell’Orto con verdure grigliate, pomodori secchi, mozzarella e olio EVO.

- Piadina Dolce: Mirtilli freschi km0 e mascarpone cremoso.

Si parte subito da questo venerdì con la Piada Night, una serata dedicata alla piadina romagnola, con una selezione di farciture salate e dolci, incluse le opzioni vegetariane.

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Per prenotazioni contattare lo 015.955.5595.