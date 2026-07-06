A Netro torna la Festa della Birra: sei serate tra musica, cucina e divertimento

È tutto pronto a Netro per il ritorno della tradizionale Festa della Birra, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Gli organizzatori sono al lavoro da mesi per offrire sei serate all'insegna della buona cucina, della musica dal vivo e del divertimento per tutte le età.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 c'è il servizio navetta, attivo per tutte e sei le serate, che permetterà ai visitatori di raggiungere comodamente l'area della festa senza preoccuparsi del percorso.

Novità anche nel programma della domenica: al posto della tradizionale serata di liscio, gli organizzatori hanno scelto una proposta completamente nuova, pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Grande protagonista sarà come sempre la cucina. Lo stand gastronomico proporrà un ricco menù con grigliate, stinchi, fritti misti, panissa, alette di pollo, lumache, cozze e numerose altre specialità preparate dai volontari.

Non mancheranno naturalmente le bevande, con un'ampia scelta di birre e cocktail per accompagnare le serate di festa.

Per rendere il servizio ancora più pratico, in tutte le casse sarà possibile effettuare i pagamenti anche con carta.

Gli organizzatori invitano tutti a trascorrere una serata a Netro, approfittando del clima più fresco e dell'atmosfera di festa, da condividere con amici e familiari. Un'occasione per vivere insieme sei serate di musica, buon cibo e convivialità.