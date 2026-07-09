Milano Unica: la partecipazione estera sfiora il 50%. Canclini: “Manifattura europea sempre punto di riferimento” FOTO

Milano, 9 luglio 2026 -Si è conclusa la 43^ edizione di Milano Unica dove sono state presentate le collezioni A/I 2027-2028 di tessuti e accessori d’alta gamma per abbigliamento, con la conferma delle presenze di buyer internazionali e un lieve calo di quelli italiani, dovuto anche ai disagi dei trasporti. Particolarmente importante la partecipazione di buyer provenienti da: in primis Francia (+25%), a seguire USA (+8%), Gran Bretagna (+10%), Giappone (+14%) e Corea (+22%), graduatoria ordinata in base al numero di aziende presenti. Cina e Germania restano stabili. Per la prima volta, inoltre, la partecipazione internazionale ha sfiorato il 50% del totale. Un risultato che va a sommarsi agli ottimi numeri di partenza: 737 adesioni totali, 604 espositori presenti nei Saloni di Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue, tra cui, a fianco della conferma delle 460 presenze italiane, spiccava la significativa crescita (+15,2%) di espositori europei.

Una visione che consolida il ruolo internazionale della manifestazione

La 43^ edizione ha confermato come la competitività del comparto tessile e accessori europeo, continui a fondarsi sulla capacità di coniugare qualità, ricerca, innovazione e cultura manifatturiera. In un contesto internazionale ancora caratterizzato da elementi di complessità, Milano Unica ha offerto alle imprese non soltanto un luogo di business, ma uno spazio di confronto, relazioni e crescita, nel quale domanda e offerta hanno trovato un terreno comune di sviluppo. La cerimonia inaugurale, dedicata al tema "Dalle radici al futuro: il percorso dell'innovazione nel tessile e nella moda", ha rappresentato la chiave di lettura dell'intera manifestazione, evidenziando come l'innovazione trovi la propria forza nella capacità di valorizzare competenze, conoscenze, tradizione e innovazione.

"I risultati di questa edizione rappresentano un consolidamento importante, ma ancora più importante è il messaggio che emerge da questi tre giorni: la manifattura europea continua a essere un punto di riferimento quando investe nella qualità, nella ricerca, nell'innovazione e nelle persone. Milano Unica cresce perché cresce insieme alle imprese che ogni giorno affrontano con coraggio le sfide dei mercati internazionali. Il nostro compito è continuare a offrire loro una piattaforma capace di generare relazioni e opportunità di sviluppo, a partire dal tema strategico della sostenibilità, sulla quale, in alleanza tra imprese e istituzioni, risulta non più rinviabile la realizzazione di una filiera del riciclo", ha dichiarato Simone Canclini, Presidente di Milano Unica.

Nel corso delle tre giornate si sono susseguiti incontri, approfondimenti e momenti di scambio, che hanno coinvolto espositori, buyer, istituzioni, stampa e operatori provenienti dai principali mercati internazionali. Le Aree Speciali, gli Osservatori Giappone e Corea, i contenuti dedicati all'innovazione, alla sostenibilità e alla ricerca, hanno confermato la capacità di Milano Unica di concorrere ad anticipare le evoluzioni del settore, offrendo alle imprese strumenti concreti di competitività.

Visitando gli spazi espositivi della manifestazione, l'Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello, ha sottolineato:

“I numeri di Milano Unica raccontano molto più di una fiera riuscita: raccontano la vitalità di una filiera che continua a muoversi, investire, innovare e generare valore. Questo appuntamento si conferma come un osservatorio privilegiato sulla moda che verrà: qui tessuti e soluzioni di alta gamma raccontano la direzione del mercato e diventano occasione di incontro, network e ispirazione per tutti gli operatori del settore. Per Milano, ospitare un salone di questa portata significa confermare la centralità della città nelle traiettorie internazionali della moda e valorizzare un sistema produttivo capace di generare ancora innovazione, lavoro e sviluppo”.

Il Direttore Generale di Milano Unica, Massimo Mosiello, ha commentato:

"Ogni edizione di Milano Unica è il risultato di un grande lavoro collettivo, fatto di competenze, ricerca, passione e responsabilità, senza il quale non si spiegherebbero gli importanti risultati conseguiti anche in questa edizione. L'innovazione non nasce mai per caso: è il frutto di persone che ogni giorno scelgono di mettersi in discussione, di condividere conoscenze e di guardare oltre il presente. È questo spirito che ritroviamo nei nostri espositori e che rende Milano Unica non solo una manifestazione fieristica, ma una comunità che cresce insieme alle imprese e continua a investire sul valore della manifattura europea. Una crescita resa possibile anche dalla preziosa collaborazione con ICE Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che contribuiscono in modo determinante a rafforzare la presenza dei buyer internazionali e il dialogo tra il tessile italiano e i mercati esteri. Il valore di Milano Unica si misura nella capacità di far crescere l'intero ecosistema della manifattura tessile. Un ringraziamento va sempre anche al nostro fedele partner Lauretana”.