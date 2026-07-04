Il NorthX Series Cup torna in Piemonte, a Bielmonte la quinta prova

Il NorthX Series Cup entra nella fase decisiva della stagione e torna protagonista in Piemonte. Domenica 12 luglio sarà infatti la volta di Bielmonte, sede della quinta delle otto prove previste nella prima edizione del circuito nazionale off-road. La manifestazione, valida anche come 4° prova della Coppa Italia Giovanile, sarà organizzata dalla collaudata e professionale MTB Oasi Zegna, società che da settimane è impegnata con grande attenzione nella preparazione del percorso e di tutti i servizi dedicati ad atleti, team e accompagnatori.

Dopo l'appuntamento inaugurale di Torre Canavese, il circuito fa nuovamente tappa in Piemonte prima della pausa estiva. Al termine della gara di Bielmonte, infatti, il NorthX Series Cup osserverà circa un mese di stop, per poi riprendere a fine agosto in Trentino. Un'occasione importante per tutti i biker che puntano a migliorare la propria posizione nelle classifiche generali prima della seconda parte della stagione.

La MTB Oasi Zegna sta curando ogni dettaglio dell'evento, investendo importanti risorse nella sistemazione del tracciato, nella sicurezza dei percorsi e nell'organizzazione logistica. L'obiettivo è offrire ai partecipanti un campo gara all'altezza del prestigio del circuito nazionale, garantendo standard elevati sia dal punto di vista tecnico sia sotto l'aspetto dei servizi.

Si ricorda che, a causa di lavori stradali, il percorso consigliato per raggiungere Bielmonte è quello da Trivero – Panoramica Zegna. La strada proveniente dalla Valle Cervo è infatti interessata da lavori che rendono il tragitto più lungo e meno agevole. Un'ulteriore comunicazione riguarda la giornata di domenica 12 luglio: in concomitanza con una granfondo su strada, il tratto Trivero – Bielmonte sarà temporaneamente chiuso al traffico per circa 30-40 minuti, indicativamente intorno a mezzogiorno. Seguirà un'apposita comunicazione ufficiale della Prefettura con gli orari definitivi. La società organizzatrice provvederà inoltre a informare tempestivamente tutte le società sportive tramite comunicazione e-mail, fornendo indicazioni dettagliate sulla viabilità e sugli accessi all'area gara.

Le prove ufficiali si svolgeranno regolarmente secondo il programma previsto. Eventuali ricognizioni o prove libere, l'ultimo tratto del percorso potrebbe rimanere chiuso per motivi di sicurezza, in quanto interessato dall'attività della seggiovia qualora siano terminati gli interventi di manutenzione.

Da regolamento, saranno assegnati premi buste tecniche ai migliori classificati delle categorie previste.

Il calendario, ed a fianco, le società organizzatrici.

01/03/2026 Torre Canavese (To) Racing Torre Asd

5/04/2026 Tabiano Terme (Pr) Pedale Fidentino

23/05/2026 Ghisalba (Bg) Mtb Ghisalba Asd

7/06/2026 Pontida (Bg) Bikers Petosino

12/07/2026 Bielmonte (Bi) MTB Oasi Zegna

22/23/08/2026 Telve di Musiera (Tn) GS Lagorai Bike

13/09/2026 Carona (Bg) Ktm Academy Team Le Marmotte

4/10/2026 Gorlago (Bg) Team Kricca Bike ASD