Biella celebra 1200 anni di storia: arriva in città il documento del 826 che cita per la prima volta il nome “Bugella” FOTO e VIDEO

Le origini di Biella si facciano risalire a tempi ben più lontani, ma è in un documento datato 10 luglio 826 sottoscritto in Germania da Ludovico il Pio e Lotario oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Parma, che compare per la prima volta il nome “Bugella”, nome latino di Biella. E proprio questo documento il prossimo 10 luglio sarà a Biella, protagonista di una mostra in occasione dei festeggiamenti del 1200 anni dopo la firma del diploma imperiale.

Già Quintino Sella si era interessato allo scritto facendone anche eseguire un fac-simile in fotografia, e nel 1926 l’Amministrazione Comunale di Biella tentò, senza successo, di acquisirlo. A distanza di 100 anni, il Sindaco Olivero e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile sono riusciti nell'impresa, come racconta lei stessa in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina lunedì 22 giugno a Palazzo Oropa.

"Abbiamo avviato nuove interlocuzioni con la Direzione generale Archivi e con l’Archivio di Stato di Parma, arrivando alla concessione di un prestito che corona le celebrazioni e sigilla una rinnovata sinergia tra istituzioni nel nome della cultura. Il programma “Biella da 1200 anni”, attraverso nuove ricerche scientifiche e appuntamenti conviviali, valorizza un patrimonio storico che appartiene a tutti i biellesi con l’obiettivo di alimentare la partecipazione di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini.” Entusiasta anche il primo cittadino Olivero che ha partecipato a distanza alla presentazione: "Celebrare i 1200 anni della prima attestazione del nome di Biella significa celebrare una parte importante della nostra storia. È un anniversario che ci permette di riscoprire le origini della città e di condividere questo patrimonio con i biellesi e con chi verrà a visitarla. Abbiamo voluto costruire un programma capace di unire un approccio storico rigoroso e momenti di festa, perché una ricorrenza così significativa merita di essere vissuta insieme. Ringrazio tutte le realtà che hanno contribuito a questo progetto: il Comune da solo non avrebbe potuto realizzare un’iniziativa di questa portata. Mi auguro che il 10 luglio sia una giornata di partecipazione e di orgoglio per tutta Biella.”

A distanza di dodici secoli l’Amministrazione Comunale di Biella celebra questa millenaria ricorrenza in quanto occasione di nuovi approfondimenti scientifici e di promozione culturale. L’Assessorato alla Cultura della Città di Biella, attraverso una coprogettazione sinergica con DocBi - Centro Studi Biellesi, ha promosso un programma corale, realizzato in sinergia con partner istituzionali ed enti del terzo settore.

Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 10 luglio 2026, con l’inaugurazione della mostra che esporrà per la prima volta nella storia, a Biella, l’antico documento realizzata grazie al supporto e alla collaborazione del Gruppo Sella, di Banca Patrimoni Sella & C. e della sua Direzione Artistica all’interno degli spazi espositivi del Palazzone in Via dei Seminari 3. Il percorso espositivo, frutto di un’approfondita ricerca storica effettuata da Danilo Craveia del DocBi, e composto anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole Liceo “G. e Q. Sella”, Liceo “A. Avogadro” ed ITIS “Q. Sella”, “esploderà” il documento in tutte le sue parti per illustrarne forma, contenuti e relazioni al più ampio pubblico possibile. In mostra saranno esposti anche reperti provenienti dalla sezione archeologica del Museo del Territorio Biellese. L’iniziativa è sostenuta anche dal Comitato Bicentenario Quintino Sella 2027, proseguendo un percorso avviato lo scorso anno con la mostra “Quintino Sella. Lo statista con gli scarponi”, allestita in occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini svoltasi a Biella.

Accanto al percorso espositivo di Via dei Seminari si svilupperanno nella serata del 10 luglio una serie di iniziative a stampo culturale che animeranno Piazza Duomo e la “Piazza Battistero”. Grazie alla collaborazione con ARS Teatrando e Opificiodellarte verranno proposti dal palco di “Biella Estate” due spettacoli originali appositamente realizzati e dedicati alla millenaria ricorrenza della città che ripercorreranno attraverso l’arte teatrale e coreutica le origini medievali di Biella.

A seguire una cena sotto le stelle rievocherà sapori antichi del Biellese grazie alla collaborazione con Cortocircuito APS (organizzatore di Bolle di Malto) e le Pro Loco: un’occasione pensata come gesto conviviale capace di unire storia e comunità nei pressi del Battistero, luogo simbolo della città.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DI VENERDÌ 10 LUGLIO

Ore 18: inaugurazione della mostra presso gli spazi del Palazzone in via dei Seminari 3. La mostra sarà aperta dal 10 luglio fino al 15 settembre nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19. Per gruppi organizzati sarà possibile effettuare delle aperture straordinarie. La sera del 10 luglio la mostra sarà aperta fino alle ore 23.

Ore 19.30: spettacoli teatrali e performance di danza ispirati alla storia della città e alla millenaria ricorrenza in Piazza Duomo.

Ore 20: cena medievale aperta a tutti, senza necessità di prenotazione, organizzata da Cortocircuito APS (organizzatore di Bolle di Malto) in collaborazione con le Pro Loco del territorio, nei pressi del Battistero (Via Battistero).

Ore 21.30: replica degli spettacoli teatrali e di danza in Piazza Duomo.

Ore 23: concerto per il compleanno della città in Piazza Duomo.