A Biella una serata per ricordare Peppo Sacchi, padre della televisione libera

Lunedì 13 luglio, alle 21.30, al Chiostro di San Sebastiano, a Biella, nell’ambito della rassegna estiva “Sogno di una notte al Chiostro” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, avrà luogo una serata dedicata a Peppo Sacchi, regista e fondatore di Telebiella, recentemente scomparso.

“Ricordando Peppo Sacchi. Un omaggio al papà della televisione libera” è un evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna.

A condurre la serata sarà il giornalista Silvano Esposito, autore del libro “Telebiella e niente fu più come prima. Storia della prima tv privata italiana”, che presenterà due filmati storici e dialogherà con alcuni ospiti e testimoni.

Alla presenza degli autori, Beppe Anderi e Filippo Loro, sarà proiettato Prima di Berlusconi, il documentario prodotto da VideoAstolfoSullaLuna nel 1998 che racconta la vicenda della nascita di Telebiella nel 1972, della battaglia giudiziaria che ne seguì e della storica sentenza che nel 1976 mise fine al monopolio Rai aprendo la strada all’emittenza libera italiana.

Sara Gentile, assessore alla Cultura, spiega: “La recente scomparsa di Peppo Sacchi ci ha spinti ad organizzare una serata che potesse ricordarne la figura, insieme alla straordinaria vicenda di Telebiella come piccola grande rivoluzione culturale e politica del nostro Paese partita proprio dalla nostra città. Attraverso filmati ed interventi cercheremo di omaggiare colui che aprì la strada alla “liberalizzazione dell’etere”. Tanti ricorderanno come Peppo usava ancora di recente condividere immagini e notizie dal territorio tramite un canale chiamato “Costume e società”: credo che abbia conservato sempre l’urgenza di dare voce alle persone e alle cose”.

Silvano Esposito commenta: “Trasmettendo i suoi programmi attraverso televisori installati negli spazi pubblici cittadini, Peppo Sacchi non ha soltanto sfidato il monopolio della RAI, ma ha anche innescato inedite forme di aggregazione sociale cambiando usi e costumi della gente. Telebiella è stato un fenomeno nazionale la cui vicenda provocò anche una vera e propria crisi di governo: raccontare oggi questa straordinaria avventura rappresenta per la nostra città un omaggio tanto doveroso quanto profondamente sentito.”

Maurizio Pellegrini dichiara: “Per ricordare anche il Peppo regista, di film amatoriali prima e alle dipendenze della Rai dopo, durante la serata sarà presentato anche “Sette giorni di sogni”, un raro filmato inedito sul mondo dei cineamatori girato da Peppo Sacchi al Festival di Montecatini negli anni Sessanta. Invitiamo tutti i biellesi a partecipare a questa bella occasione di condivisione, esattamente nel modo in cui Peppo intendeva il rapporto con lo schermo”.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno della sala convegni del Museo del Territorio Biellese sempre presso il Chiostro di San Sebastiano.