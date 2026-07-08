Torna Candelo sotto le Stelle, 7 km in ricordo di Marica Messi

Venerdì 10 luglio torna “Candelo sotto le stelle”, la manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata da Bar La Torre e Pro Loco di Candelo con il supporto di Atletica Candelo.

Il percorso è di circa 7 chilometri ed è dedicato al ricordo di Marica Messi, una runner di 29 anni e tesserata per l'Atletica Candelo tragicamente scomparsa dopo essere stata investita da un'auto mentre si allenava lungo la Strada Trossi nel luglio 2016, diaci anni fa.

Il ritrovo è fissato alle 18.30 in Piazza Castello, all’interno del Ricetto. Alle 19.45 partirà il mini-giro per bambini fino a 12 anni, lungo circa 700 metri, mentre a seguire prenderà il via la corsa non competitiva aperta ai partecipanti.

La quota di iscrizione è di 6 euro e comprende i servizi predisposti dall’organizzazione, tra cui il ristoro finale con pizza, anguria, birra e altre bevande. Saranno inoltre presenti medico e DAE per garantire l’assistenza sanitaria durante la manifestazione.

Responsabile dell’organizzazione è Gianni Melis (339-6257800).