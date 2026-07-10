Fondazione Cerino Zegna, a Occhieppo Inferiore il Concerto nel Parco

È in programma un momento speciale di musica e comunità: il Concerto nel Parco, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, insieme ad Accademia Perosi per la Fondazione Cerino Zegna.

Da diversi anni infatti la Fondazione ha al suo interno un circolo MCL che è punto di aggregazione e socializzazione.



L’evento si terrà lunedì 13 luglio, alle 10 presso il Parco della Fondazione Cerino Zegna, a Occhieppo Inferiore. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella cappella interna.



Si esibirà Fabio Napoletano (pianoforte), musicistia dell’Accademia Perosi che accompagnerà il pubblico in una mattinata di bellezza, serenità e condivisione.



L’invito è rivolto ai residenti, alle famiglie, agli operatori, ai volontari e a tutta la comunità MCL: un’occasione semplice e preziosa per ritrovarci e vivere insieme un momento di musica.