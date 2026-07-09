Candelo al fianco del progetto “Punto Animal Friendly”

La giunta di Candelo ha deliberato il sostegno alla candidatura del progetto “Punto Animal Friendly” al bando regionale per ottenere il finanziamento finalizzato alla prosecuzione e al consolidamento del servizio già promosso dall’organizzazione di volontariato “Legami di Cuore”.
Si tratta di un progetto attivo da oltre cinque anni sul territorio del Biellese, rivolto a famiglie in situazione di fragilità socio-economica che prevede il supporto per cure medico-veterinarie per animali d’affezione, la fornitura di alimenti e beni essenziali per cani e gatti, il supporto temporaneo nella gestione degli animali in situazioni di fragilità sanitaria o sociale nonché interventi di tutela degli animali in caso di ricovero, perdita di autonomia o emergenze familiari.
“Un aspetto spesso sottovalutato ma che in situazioni di fragilità economica può rappresentare un'ulteriore difficoltà che, talvolta, spinge nuclei familiari ad allontanarsi da animali che sono, di fatto, membri della famiglia – riporta Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore - Un dolore in più che invece progetti come questo aiuta ad evitare. Un ottimo progetto che speriamo possa ottenere il finanziamento regionale per proseguire e consolidarsi sempre di più”.