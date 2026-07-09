A Lessona si cammina "Tra le vigne e i sentieri"

Sabato 25 luglio presso l’area feste il G.E Lessona in collaborazione con il Gruppo alpini di Lessona, la Polisportiva Lessona, la Pietro Micca Biella Running con il patrocinio del Comune di Lessona, organizzeranno la 4° edizione di TRA LE VIGNE E SENTIERI DI LESSONA, una camminata ludico sportiva non competitiva + camminata a passo libero attraverso borgate, vigne e sentieri di Lessona di Km 7.

La manifestazione sarà a scopo benefico, il ricavato andrà all’Associazione APISTOM BIELLA, nata per aiutare le persone incontinenti stomizzati, la quale darà la quota dell’iscrizione, tolto la quota assicurativa, all’Ospedale di Biella per l’acquisto di attrezzature medicali necessarie per il reparto di chirurgia.

Quest’anno gli organizzatori hanno voluto ricordare la figura di DANILO SOATTO, membro autorevole della PODISTICA LESSONESE associazione che fino a qualche anno fa ha sempre curato l’organizzazione di questo evento e Danilo ne era uno degli artefici. "Purtroppo nel marzo scorso ci ha lasciato - spiegano gli organizzatori - ,lasciando nello sconforto la moglie Rosella, la propria famiglia e tutti gli amici".

Al termine della manifestazione gli Alpini di Lessona aspettano chi vorrà fermarsi alla cena che aprirà il WEEKEND CON GLI ALPINI con menù a scelta dietro prenotazione obbligatoria entro martedì 21 luglio.

MARTEDI’ 21 luglio scadrà il termine ultimo per prenotarsi alla cena con gli Alpini mandando un messaggio WhatsApp con nome e cognome a Enzo 3487666908 posti limitati.

SABATO 25 AREA FESTE LESSONA Ore 16,30 Ritrovo iscrizioni per camminata a passo libero Ore 17,30 Partenza Camminata a passo libero (vicino Banca Sella). All’iscrizione verrà consegnato un numero che servirà per il sorteggio dei premi al termine della manifestazione. Ore 17 Ritrovo atleti per iscrizioni corsa podistica Ore 18 Partenza corsa podistica (Vicino Banca Sella). All’iscrizione verrà consegnato un numero che servirà per il sorteggio dei premi al termine della manifestazione Al termine è previsto il ristoro finale consegna riconoscimenti e sorteggio premi. Dalle ore 19,30 inizio cena con gli Alpini con menù a scelta.

ISCRIZIONI alla corsa € 7 Compreso assicurazione INFO: Revolon Tiziano: 3490971889 Paolo Vialardi: 3397150369

Al termine dopo il ristoro finale l’organizzazione ha messo in palio alcuni riconoscimenti: TARGA IN RICORDO DI DANILO SOATTO TARGA AL GRUPPO PIU’ NUMEROSO offerta dal gruppo Alpini e, in occasione del cinquantesimo anniversario del riconoscimento del DOC al vino di Lessona, premi a sorteggio composti da cesti con prodotti alimentari del nostro biellese e alcune bottiglie del pregiato vino di Lessona.

Il gruppo alpini offrirà a tutti i partecipanti della corsa podistica e della camminata, che si sono prenotati alla cena, un buono pasto di € 5