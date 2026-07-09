Tante cose da fare a Biella nel we del 10, 11 e 12 luglio

Venerdì 10 luglio
- Candelo, corsa 22^ Candelo sotto le Stelle
- Biella, celebra 1200 anni di storia
- Magnonevolo, festa patronale della Madonna del Carmine, processione per le vie del paese dalle 20,45
- Biella, concerto in piazza, pizza Duomo, piazza Battistero dalle 19
- Borriana, E-state insieme
- Andorno, Ferragosto andornese dalle 18 italianissima, serata con musica italiana
- Borriana, festa estiva Country
- Portula, Portula in festa
- Miagliano, Storie di Piazza
- Lessona Summer Festival
- Biella, cinema al Chiostro di San Sebastiano
- Oropa, estate al Santuario
- Netro, festa della birra
Sabato 11 luglio
- Cossato, ore 16 inaugurazione teleriscaldamento Pellerei Energia
- Sandigliano, giornata UNPLI
- Andorno, Ferragosto andornese dalle 18 festa e musica
- Campiglia, San Giovanni d'Andorno inaugurazione mostra opere Giorgio Marinoni ore 17
- Bioglio, Storie di Piazza
- Magnonevolo, festa patronale della Madonna del Carmine, 21,15 concerto banda con allievi corso
- Portula, Portula in festa, passeggiata ecologica con Plastic Free dalle 15 per le vie del paese
- Pavignano, Area Verde Biella-Vaglio dalle 21 SERATA A TEATRO CON “LA CUMPA”
- Candelo, piazza Castello alle 21,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo
- Candelo, scacchi al Ricetto, dalle 14,30
- Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II MALEDETTI INNAMORATI
- Gaglianico, ricorre il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica
- Lessona Summer Festival
- Cavaglià, rievocazione storica a Villa Salino dalle 15
- Biella, cinema al Chiostro di San Sebastiano
- Brusnengo, "Il ballo della corda"
- Magnonevolo, festa Madonna del Carmine
- Pollone, cena in bianco in piazza San Rocco
- Mongrando, "Bici in Comune", organizzato dai Comuni di Sala Biellese, Magnano e Mongrando, in collaborazione con BL.OUTDOOR, cicloescursione animata alla scoperta dell’Area Elvo-Bessa, ritrovo alle 11 a Mongrando in piazza del municipio
- Valdengo, Galileo in piazza
- Crevacuore, Sagra del pesce
- Oropa, estate al Santuario
- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 LA BURSCH: YOGA ALL'APERTO dalle 19.30
- Miagliano, Lanificio Botto di Miagliano l'incontro Passeggiata con l'autore: Materia Sottile
- Netro, festa della birra
- Mezzana, visita all'azienda agricola Serafia per ammirare la fioritura e la distillazione della lavanda dalle 14,30
- Vaglio, festa patronale
Domenica 12 luglio
- Valle Mosso, Impazza La Corsa
- Portula, Portula in festa
- Magnonevolo, festa patronale della Madonna del Carmine
- Rosazza, pranzo sempre giovani
- Andorno, Ferragosto andornese giornata delle famiglie Family e baby day dalle 15,30
- Mezzana, visita all'azienda agricola Serafia per ammirare la fioritura e la distillazione della lavanda dalle 14,30
- Sandigliano, giornata UNPLI
- Coggiola, concerto sotto le Stelle in piazza della chiesa dalle 21 corpo musicale G.Verdi di Coggiola
- Vaglio, festa patronale
- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola
- Viverone, Parco Villa Lucca, via Umberto I 107 dalle 10 Stagione culturale Villa Lucca: Torneo di scacchi
- Sostegno, Museo del Bramaterra, fraz. Casa del Bosco dalle 14,10 Laboratorio di pittura su ceramica
- PETTINENGO, Museo degli Acqasantini dalle 16 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese
- Candelo, alle 20.30, la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Candelo ospiterà una tappa di “Borgh’n Folk”
- Bielmonte, il NorthX Series Cup entra nella fase decisiva della stagione e torna protagonista in Piemonte
- "Biella-Oropa Granfondo 2026
- Biella, cinema al Chiostro di San Sebastiano
- Oropa, estate al Santuario
- Pray, alle 17.30, alla Fabbrica della Ruota di Pray sarà inaugurata la mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte”.
- Valdilana, al Centro Zegna spettacolo
- Lessona Summer Festival
- Netro, festa della birra
MOSTRE
- Pray, Fabbrica della Ruota di Pray mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte”, resterà aperta fino al 13 settembre ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30
MOSTRE
- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.
- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
- Campiglia, San Giovanni d'Andorno mostra opere Giorgio Marinoni fino a domenica 2/08 orari sabato 15- 18,30 domenica 10-12.30, 15-18,30
- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00
- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com
- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.
- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2 NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO, Tessuti tinti in guado e indaco dal mondo: ieri come oggi. Visitabile fino al 12 luglio, tutti i giorni ore 9 - 19
- Veglio, fino al 12 luglio, Veglio, fraz. Picco 6 MOSTRA "MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE". Orari: Sabato su prenotazione. Domenica dalle 11.00 alle 18.00. Ingresso gratuito
- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.
- Biella, fino al 19 luglio al Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29 "Selvatica - Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione"