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EVENTI | 29 giugno 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 26 al 28 giugno 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 26 al 28 giugno 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 26 al 28 giugno 2026

ATTUALITÀ

- Guardia di Finanza, a Biella le celebrazioni del 252° anniversario di fondazione FOTO e VIDEO

- Cosrab, raccolta dell'indifferenziato: Comuni divisi sulle novità dal 1° luglio

- La Guardia di Finanza celebra 252 anni di storia, i numeri nel Biellese

- Ondata di calore sotto osservazione, l'ASL Biella monitora gli effetti sulla salute dei cittadini

- Maturandi nell’era dell’IA: ChatGPT si siede al primo banco

- Sell in May and go away: mito di borsa o strategia ancora valida?

- Scuola sporca e passanti a terra: "È questa la Maturità?!" FOTO

CRONACA

- Cordoglio per la scomparsa di Chiara Guala

- Scontro tra auto e moto a Zumaglia: motociclista in gravi condizioni

- Scontro tra auto e bici ad Andorno: ferito un ciclista

EVENTI

- San Quirico, la rassegna corale chiude i festeggiamenti a Chiavazza FOTO e VIDEO

- Biella si prepara al Concertozzo di stasera: ieri spazio alle associazioni e all’inclusione in piazza Duomo FOTO

- Concertozzo, volge al termine l'evento dell'anno: 11mila presenze a Biella FOTO e VIDEO

- Gifflenga festeggia 1100 anni: oltre 100 partecipanti alla caccia al tesoro FOTO

- "Moto senza Vista", partito da Biella e Vercelli il viaggio dell'inclusione FOTO e VIDEO

- Lessona Summer Festival: 4000 presenze alla prima serata FOTO

- Tollegno celebra San Germano: chiude la Messa del Vescovo Farinella FOTO e VIDEO

SPORT

- Dalla valigia dei ricordi riemerge il basket biellese: gli scatti inediti di Roberto Marchisotti FOTO

- Una carrellata di immagini della prima giornata del Rally Storico 2026 FOTO e VIDEO

- Staffetta delle Province, a Gaglianico l’arrivo di Enrico Donzelli FOTO

- Valdilana, 15ª edizione de “La Sopranissima”: circa 70 i partecipanti FOTO

- 15° Rally Lana Storico, Pinzano più forte del caldo: trionfo in casa dopo un duello da applausi

Redazione, G. Ch.

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