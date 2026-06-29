Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 26 al 28 giugno 2026

ATTUALITÀ
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- La Guardia di Finanza celebra 252 anni di storia, i numeri nel Biellese
- Ondata di calore sotto osservazione, l'ASL Biella monitora gli effetti sulla salute dei cittadini
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CRONACA
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- Scontro tra auto e moto a Zumaglia: motociclista in gravi condizioni
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EVENTI
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SPORT
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