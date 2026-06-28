"Moto senza Vista", partito da Biella e Vercelli il viaggio dell'inclusione FOTO e VIDEO

Sono partiti da Biella e Vercelli i partecipanti a “Moto senza Vista”, l’iniziativa organizzata anche quest’anno dalla sezione Biella e Vercelli di Angeli in Moto e dedicata ai disabili visivi.

La giornata coinvolge le due province e le associazioni UICI di Biella e Vercelli, con l’obiettivo di promuovere condivisione, inclusione e spensieratezza. Due i punti di ritrovo: Piazza Unità d’Italia a Biella e via G. Gastaldi 18 a Vercelli. I gruppi si sono poi riuniti a Gattinara, nel parcheggio del ristorante Principe, prima di proseguire insieme lungo le strade provinciali.

Il corteo ha raggiunto Pella, sul Lago d’Orta, da cui si può ammirare Orta San Giulio e l’Isola di San Giulio. Successivamente bikers e partecipanti si sono diretti a Invorio, dove è previsto il pranzo alla Pro Loco. Il rientro nelle rispettive province è atteso nel tardo pomeriggio.

“Questa esperienza si basa interamente sul concetto di equipaggio e sulla fiducia verso il pilota – afferma Rino Cavagna, responsabile della sezione Biella e Vercelli di Angeli in Moto – Non si tratta solo di fare un giro da passeggeri: il motociclista e il passeggero non vedente devono muoversi all’unisono, diventando un corpo solo che comunica attraverso i movimenti e l’empatia. È una condivisione profonda, dove l’emozione del viaggio viene vissuta e amplificata da entrambi”.

“La libertà non si vede. Si vive”.