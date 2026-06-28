Lessona Summer Festival, seconda serata tra musica, spettacolo e area ristorante FOTO e VIDEO

È entrato nel vivo il Lessona Summer Festival, che ieri, sabato 27 giugno, ha proposto il secondo appuntamento della sua decima edizione. Nell’area eventi di via per Masserano, dopo l’apertura del 26 giugno, la manifestazione ha proseguito il proprio calendario con una serata dedicata alla musica, allo spettacolo e alla convivialità.

Sul palco si sono esibiti i Cuban Flex – Urban Style Show, protagonisti di uno degli appuntamenti inseriti nel programma di un’edizione speciale, che quest’anno celebra i dieci anni del festival. Un traguardo che oggi celebra uno degli appuntamenti più attesi dell'estate biellese e che porterà musica e spettacolo fino al 19 luglio.

Il Lessona Summer Festival prosegue oggi, domenica 28 giugno, con ingresso gratuito. In programma The Quintet, con Paolino alla voce, e Roberto Milani. L’area ristorante aprirà nuovamente alle 19 e proporrà, come piatti del giorno, carpaccio di polpo e costata di piemontese. Inoltre le proposte presenti tutte le sere: salumi, formaggi, prosciutto e melone, pollo alla griglia, grigliate, picanha, hamburger e fritto di calamari.

L'edizione 2026 continuerà nelle prossime settimane con un calendario ricco di appuntamenti, tra musica live, spettacoli, comicità, serate a tema e iniziative solidali.