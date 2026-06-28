Lessona Summer Festival: 4000 presenze alla prima serata FOTO

È partito lo scorso venerdì il Lessona Summer Festival, con una serata affollatissima e molto partecipata. La 15ª edizione del Lana Storico, abbinata alla formula ormai collaudata della kermesse lessonese, ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

Sono stati 4.000 i passaggi registrati nel corso dell’evento, con l’area ben controllata e sempre al limite della capienza, grazie al servizio di security predisposto dall’organizzazione e alla significativa presenza delle forze dell’ordine. L’intitolazione della prova speciale a Piero Giardino e il suo ricordo, affidato a un video di forte intensità emotiva, hanno contribuito a creare un clima di grande partecipazione.

Il sindaco Cambiè ha voluto sottolineare lo spirito della serata in un post, definendo l’evento di venerdì “uno splendido momento sociale ed educativo, a tratti commovente. Un momento splendido, un’occasione vinta. Ho ricevuto molte telefonate che si complimentavano con emozione”.

Molto efficace il connubio organizzativo tra lo staff del Summer Festival e l’impeccabile macchina del Veglio 4x4. La trasmissione in diretta della prova speciale su ACI Sport TV e Sky ha inoltre rappresentato un’importante occasione di promozione per il territorio lessonese e per il Biellese orientale, confermando quanto gli eventi possano essere una chiave preziosa per far conoscere il territorio e il suo stile di vita.

Le tre serate hanno poi registrato la consueta affluenza di pubblico, a dimostrazione di come il format costruito dal Circolo Lessona, con un programma accattivante e trasversale, abbia ormai conquistato una meritata notorietà. Anche in una concomitanza di date con numerosi altri appuntamenti artistici e di incontro, tutti partecipati, nella nostra provincia e in quelle vicine, l’idea di base, concepita dieci anni fa, continua a mostrare la propria forza e sembra ormai diventare un modello per molte altre realtà. E questo è un bene collettivo.

La seconda settimana, con gli appuntamenti consultabili online sui canali ufficiali e sui media partner, si presenta già di per sé accattivante. La maratona inizierà giovedì 2 luglio con la Rock Night, proseguirà con i mitici anni ’90 e 2000 e si concluderà domenica 5 con il tributo dal vivo ai Coldplay, che hanno ispirato anche il sottotitolo di questa edizione: un augurio per tutti, “Viva la vida”.