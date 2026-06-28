Gifflenga festeggia 1100 anni: oltre 100 partecipanti alla caccia al tesoro FOTO

Grande partecipazione per la Caccia al Tesoro “Frammenti di Memoria”, uno degli appuntamenti inseriti nel calendario celebrativo per i 1100 anni di Gifflenga.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gifflenga in collaborazione con l’European Institute for Modern Board Games – Ludus Magnus e la Pro Loco Gifflenga, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il patrocinio della Provincia di Biella, ha visto la presenza di 15 squadre e oltre 100 partecipanti, confermandosi tra gli eventi più coinvolgenti delle celebrazioni dedicate all’anniversario del paese.

Per un intero pomeriggio Gifflenga si è trasformata in un grande spazio di gioco e scoperta, dove i concorrenti si sono cimentati nella risoluzione di enigmi, prove di abilità e percorsi tematici legati alla storia, ai luoghi e alle tradizioni della comunità. Un’esperienza che ha saputo unire divertimento, cultura e spirito di squadra, raccogliendo consensi e apprezzamenti.

Particolarmente significativo il coinvolgimento di tutte le generazioni: bambini, ragazzi, genitori e nonni hanno condiviso la stessa avventura, collaborando e mettendosi in gioco insieme. Un’immagine autentica della comunità di Gifflenga, capace di ritrovarsi attorno alla propria storia e di trasmetterne il valore ai più giovani.

Dietro la riuscita dell’iniziativa c’è stato un lungo lavoro di preparazione. Un ringraziamento particolare va ad Azael Herrero, dell’European Institute for Modern Board Games – Ludus Magnus, ideatore e sviluppatore del progetto, e a Gabriele Ardizio e Cristian Lenti, che insieme al sindaco Elisa Pollero e al vicesindaco Marco Pichetto Fratin hanno collaborato alla progettazione dell’evento, all’attivazione delle convenzioni necessarie e alla creazione dei contenuti, degli enigmi e dei percorsi che hanno reso possibile l’esperienza.

La collaborazione con l’European Institute for Modern Board Games rappresenta un’importante opportunità di crescita e apertura internazionale per la comunità di Gifflenga. L’iniziativa si inserisce infatti in un percorso più ampio di relazioni e scambi culturali che potrà portare allo sviluppo di un gemellaggio con una comunità spagnola, creando nuove occasioni di incontro, conoscenza e collaborazione tra territori europei.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e convivialità grazie all’apericena organizzato dalla Pro Loco Gifflenga, guidata dallo chef Davide Ghisio, che ha accolto partecipanti e cittadini in un momento di condivisione particolarmente apprezzato. A rendere ancora più suggestiva la serata è stata la rievocazione del tradizionale ballo a palchetto, che ha permesso ai presenti di compiere un viaggio nel tempo, riscoprendo un modo di stare insieme che per decenni ha caratterizzato la vita sociale delle comunità del territorio. Tra musica, danze e sorrisi, giovani e meno giovani hanno potuto rivivere l’atmosfera delle feste di una volta, quando il ballo rappresentava uno dei principali momenti di incontro e aggregazione.

«La straordinaria partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo visto durante tutta la giornata rappresentano il risultato più bello di questo progetto – commenta il sindaco Elisa Pollero –. Le celebrazioni dei 1100 anni di Gifflenga stanno dimostrando come sia possibile valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale coinvolgendo attivamente la comunità. Conservare e custodire le nostre tradizioni significa mantenere viva la nostra identità, ma anche saperla reinterpretare in chiave moderna affinché continui a parlare alle nuove generazioni.

La collaborazione con il professor Azael Herrero e con l’European Institute for Modern Board Games – Ludus Magnus dimostra come anche una piccola comunità possa pensare e agire in grande, aprendosi a nuove opportunità e a collaborazioni internazionali.

L’esperienza maturata negli anni attraverso i progetti europei e gli scambi culturali ci ha insegnato che la dimensione di un territorio non determina la qualità delle opportunità che può offrire. Anche vivendo e operando in un piccolo centro come Gifflenga è possibile costruire progetti innovativi, creare relazioni significative e guardare oltre i propri confini. Questo lavoro rappresenta anche un passo importante verso il percorso di gemellaggio che stiamo avviando con una comunità spagnola.

È ciò che abbiamo cercato di fare con questa iniziativa e ciò che auspichiamo possa continuare a caratterizzare il futuro della nostra comunità. Gifflenga è stata e deve continuare a essere un luogo capace di custodire le proprie radici, ma anche di costruire nuove opportunità per i giovani, per le famiglie e per chi sceglie di vivere e investire in un piccolo paese. Guardare oltre, senza dimenticare ciò che siamo, è il modo migliore per costruire una comunità sempre più forte, consapevole e unita».

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco ringraziano tutti i partecipanti, i volontari, le associazioni, gli sponsor e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dando appuntamento ai prossimi eventi in programma per celebrare insieme i 1100 anni di storia di Gifflenga.