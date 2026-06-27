Biella si prepara al Concertozzo di stasera: ieri spazio alle associazioni e all’inclusione in piazza Duomo FOTO

In vista del Concertozzo di piazza Falcone a Biella, in programma questa sera 27 giugno, in piazza Duomo la città si è già animata con un primo momento dedicato al mondo dell’associazionismo e ai temi dell’inclusione sociale.

Nella giornata di ieri, infatti, il centro cittadino ha ospitato un incontro che ha riunito diverse realtà del territorio impegnate ogni giorno nel sociale, nell’educazione e nel supporto alle persone e alle famiglie. Un’occasione di confronto e conoscenza reciproca, pensata per valorizzare il lavoro delle associazioni e rafforzare la rete tra cittadini, enti e istituzioni.

Tra stand informativi e momenti di dialogo, l’iniziativa ha permesso ai visitatori di avvicinarsi più da vicino a progetti, servizi e attività che spesso operano lontano dai riflettori ma con un impatto concreto e costante sul territorio. Un’occasione per fare domande, raccogliere informazioni e comprendere meglio il significato quotidiano di parole come autonomia, partecipazione e inclusione.

L’appuntamento si inserisce nel percorso del Concertozzo, che quest’anno porta a Biella un evento capace di unire spettacolo e attenzione ai temi sociali, trasformando la piazza Falcone in uno spazio di incontro e condivisione.

Un segnale di come la partecipazione possa nascere anche fuori dal palco: dal dialogo, dalla presenza e dalla collaborazione tra tutte le realtà della comunità.