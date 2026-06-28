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EVENTI | 28 giugno 2026, 10:00

Concertozzo, volge al termine l'evento dell'anno: 11mila presenze a Biella FOTO e VIDEO

Concertozzo, volge al termine l'evento dell'anno: 11mila presenze a Biella - Servizio di Davide Finatti

Concertozzo, volge al termine l'evento dell'anno: 11mila presenze a Biella - Servizio di Davide Finatti

Biella ha vissuto due giornate fra le più attese del 2026. Il Concertozzo, approdato per la prima volta in Piemonte dopo le edizioni di Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, ha trasformato piazza Falcone in un grande spazio di incontro, spettacolo, partecipazione e inclusione sociale.

Annunciato dall’amministrazione comunale come l’appuntamento dell’anno per risonanza locale e nazionale, l’evento ideato da Elio e Le Storie Tese insieme al Trio Medusa ha confermato la propria portata eccezionale. Una manifestazione che non si limita a concerto, ma riunisce musica, Terzo Settore, volontariato, disabilità, autonomia e lavoro in un’unica cornice condivisa. A raccontare queste realtà, la giornata di venerdì 26 giugno in piazza Duomo, dedicata alle associazioni e al Terzo Settore. Stand informativi, momenti di confronto, food truck e spazi espositivi hanno dato voce alle realtà del territorio impegnate ogni giorno nel sociale, nell’educazione e nel sostegno alle persone e alle famiglie: A.GEN.DA. ODV, ANFFAS Biellese, ANGSA Biella APS, Domus Laetitiae, Associazione Piccolo Fiore, La Bottega dei Mestieri, Cascina Oremo, Ti Aiuto Io ODV e Anteo. Un ruolo centrale è stato riservato anche a PizzAut, la realtà fondata da Nico Acampora e conosciuta per l’impegno nella creazione di opportunità lavorative per ragazzi autistici.

Archiviata la vigilia, segnata dalla consegna delle targhe del Comune di Biella a Elio e Le Storie Tese e a Nico Acampora e dagli appuntamenti dedicati all’inclusione, spazio al Concertozzo. La "Woodstock dell'inclusione" ha accolto 11mila persone in piazza Falcone. Sul palco Elio e Le Storie Tese, insieme a numerosi ospiti, hanno dato forma a una grande festa collettiva.

Non sono mancate le polemiche legate al mercato cittadino, che hanno accompagnato l'organizzazione dell'evento; presto si tornerà al regolare svolgimento.

G. Ch.

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