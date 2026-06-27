15° Rally Lana Storico, Pinzano più forte del caldo: trionfo in casa dopo un duello da applausi

Il caldo soffocante non è bastato a fermare Corrado Pinzano e Marco Zegna, che hanno conquistato il successo assoluto nel 15° Rally Lana Storico al volante della Subaru Legacy, al termine di una sfida spettacolare giocata sul filo dei centesimi di secondo. Una vittoria costruita con determinazione, velocità e sangue freddo, al termine di un confronto serratissimo con due autentici protagonisti della specialità, Davide Negri e Marco Bertinotti.

«Siamo tutti grandi amici quando non siamo in gara», ha commentato Pinzano al termine della competizione, sintetizzando perfettamente lo spirito di una gara intensa ma vissuta all'insegna del rispetto reciproco.

L'equipaggio biellese ha aperto la corsa nel migliore dei modi, firmando lo scratch sulla prima prova speciale. Da quel momento è iniziata una battaglia senza esclusione di colpi con le Porsche 911 RS di Davide Negri-Roberto Coppa e Marco Bertinotti-Andrea Rondi, protagonisti di un continuo botta e risposta lungo le prove speciali del Biellese.

Nella seconda giornata Pinzano è riuscito a trovare il ritmo ideale sulla Subaru Legacy, amministrando con lucidità il vantaggio e respingendo gli attacchi di un combattivo Davide Negri, autore di una prestazione di altissimo livello che gli è valsa il secondo posto assoluto e la vittoria del Raggruppamento. A completare un podio di grande prestigio è stato il campione uscente Marco Bertinotti, terzo assoluto dopo aver lottato fino all'ultima prova.

Il podio assoluto

1° Corrado Pinzano – Marco Zegna (Subaru Legacy)

2° Davide Negri – Roberto Coppa (Porsche 911 RS)

3° Marco Bertinotti – Andrea Rondi (Porsche 911 RS)

Al termine della gara, con l'arrivo finale al Centro Commerciale "Gli Orsi", Corrado Pinzano ha raccontato tutta la fatica di un fine settimana estremo.

«C'era tantissima tensione e ho dormito pochissimo. È stata una giornata agonisticamente durissima anche a causa del grande caldo: credo di aver bevuto almeno quindici litri d'acqua», ha dichiarato il vincitore.

Per il pilota biellese il successo assume un valore particolare anche per il legame con la Subaru Legacy: «Portare al limite questa vettura è stata una bellissima esperienza. Non è mai facile scendere da una macchina moderna per salire subito su una storica. Con questa Subaru avevo un conto aperto: nel 2018 eravamo in testa prima del ritiro, mentre nel 2021 avevamo chiuso al terzo posto».

Infine, il tributo agli avversari con cui ha condiviso una delle gare più combattute della stagione: «Sia ieri che oggi Negri e Bertinotti mi hanno fatto sudare sette camicie. È stata una gara tiratissima. Con Davide abbiamo dato vita a un duello bellissimo: siamo grandi amici, grandi persone e grandi piloti».