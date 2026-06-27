San Quirico, la rassegna corale chiude i festeggiamenti a Chiavazza FOTO e VIDEO

A conclusione dei festeggiamenti di San Quirico, nella serata di ieri si è svolta la tradizionale rassegna corale presso il teatro di Chiavazza con tre apprezzati gruppi del territorio: Campagnola, La Ceseta e VociInsieme.

L’evento ha rappresentato uno dei momenti più attesi del programma, richiamando un buon pubblico e offrendo un percorso musicale attraverso diversi repertori eseguiti dai cori partecipanti. La rassegna ha confermato ancora una volta la vivacità della tradizione corale del territorio, unendo musica, partecipazione e spirito comunitario.

La serata si è conclusa tra applausi e apprezzamenti da parte dei presenti, suggellando degnamente la chiusura delle celebrazioni dedicate al Santo patrono.