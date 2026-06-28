Furto a Viverone, ripuliscono il camper mentre è a cena

Era arrivato a Viverone con il camper e aveva lasciato il mezzo in sosta prima di andare a cena. Al rientro, però, la brutta sorpresa: la porta era stata forzata e dall’interno erano spariti diversi arredi.

Il furto è avvenuto nella serata di ieri, tra le 18.30 e le 21. I malviventi hanno asportato un frigorifero, due mobiletti e il divano del veicolo. La vittima, residente a Vercelli e assicurata, si è accorta dell’accaduto una volta tornata al camper.

Sono in corso verifiche nella zona del parcheggio per accertare l’eventuale presenza di videocamere di sorveglianza utili a ricostruire l’episodio e a individuare i responsabili.