Scontro tra auto e bici ad Andorno: ferito un ciclista

Incidente stradale nel primo pomeriggio nella gironata di ieri ad Andorno. Intorno alle 14, per cause ancora da accertare, un’auto e una bicicletta sono rimaste coinvolte in un sinistro.
Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, attivato in codice giallo. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo del '68 residente a Candelo, trasportato al pronto soccorso di Ponderano con escoriazioni al volto.
Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e la ricostruzione della dinamica.