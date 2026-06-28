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CRONACA | 28 giugno 2026, 15:28

Scontro tra auto e bici ad Andorno: ferito un ciclista

Scontro tra auto e bici ad Andorno: ferito un ciclista - Foto di repertorio

Scontro tra auto e bici ad Andorno: ferito un ciclista - Foto di repertorio

Incidente stradale nel primo pomeriggio nella gironata di ieri ad Andorno. Intorno alle 14, per cause ancora da accertare, un’auto e una bicicletta sono rimaste coinvolte in un sinistro.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, attivato in codice giallo. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo del '68 residente a Candelo, trasportato al pronto soccorso di Ponderano con escoriazioni al volto.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e la ricostruzione della dinamica.

G. Ch.

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