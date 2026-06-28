Tollegno celebra San Germano: chiude la Messa del Vescovo Farinella FOTO e VIDEO

Si conclude oggi, domenica 28 giugno, a Tollegno la festa patronale di San Germano, ospitata presso l’oratorio e accompagnata, nel corso delle giornate, da momenti religiosi, appuntamenti culturali e iniziative conviviali.

La giornata conclusiva si è aperta alle 10 con la Santa Messa solenne, presieduta da monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella. Alla celebrazione ha preso parte anche il coro “I Ragazzi della via Piave”. Al termine della funzione si è svolta la processione per le vie del paese, con il trasferimento in oratorio accompagnato dalla banda musicale “G. Rossini” di Ponderano.

A seguire, il vescovo Farinella ha impartito la benedizione generale, mentre il parroco di Tollegno ha benedetto i mezzi. La mattinata si è poi conclusa con l’aperitivo in musica, ultimo momento di ritrovo della festa.

Nel programma della patronale anche l’incontro di sabato, alle 15 alla Curavecchia, con i racconti a cura del DocBi dal titolo “San Germano, la chiesa e il Santo”, dedicato alla storia e alle tradizioni del paese.