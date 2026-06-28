Cucciolo intrappolato nelle condotte fognarie: salvato e ricongiunto alla madre

Un cucciolo di cane di appena dieci giorni è stato salvato dopo essere rimasto incastrato per ore all’interno di una condotta fognaria in Strada dell’Aeroporto, a Torino. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un residente della zona, che ha consentito di attivare i soccorsi per recuperare l’animale e metterlo in salvo.

Le operazioni si sono rivelate complesse a causa degli spazi ridotti, bui e impervi della tubatura. Dopo ore di intervento, soccorritori e polizia sono riusciti a estrarre il piccolo dalla fognatura, affidandolo subito alle cure del servizio veterinario.

Le prime verifiche mediche hanno evidenziato una situazione critica: per garantire la sopravvivenza del cucciolo era necessario rintracciare la madre in tempi brevi. I soccorritori sono quindi tornati sul luogo del ritrovamento, dove hanno individuato anche gli altri otto piccoli della stessa cucciolata.

L’intera famiglia di cagnolini è stata presa in carico da un’associazione specializzata e trasferita in sicurezza in una struttura idonea. In serata, i veterinari hanno confermato che il cucciolo è riuscito a stabilizzare la propria temperatura corporea e, dopo essere stato riconosciuto e allattato dalla madre, ha iniziato a riprendersi progressivamente.