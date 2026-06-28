Scuola sporca e passanti a terrà: "È questa la Maturità?!" FOTO

Scuola sporca e passanti a terrà: "È questa la Maturità?!"

Esami finiti, l’ansia che si allenta e la tanto attesa libertà finalmente a portata di mano. Ma da dove nasce l’idea che, per festeggiare un traguardo culturale, sia necessario trasformare l’ingresso della scuola in una discarica a cielo aperto?

Negli ultimi giorni, subito fuori dai cancelli di diversi istituti, si è assistito alle consuete scene, ormai tristemente rituali, di lanci di uova, farina e secchiate d’acqua tra i neodiplomati. Un insieme che, oltre a imbrattare i muri della scuola appena frequentata, ha creato un vero e proprio pericolo pubblico.

Il composto di acqua, farina e uova sull’asfalto ha trasformato l’area antistante l’ingresso in una superficie estremamente scivolosa, quasi una pista di pattinaggio. A farne le spese non sono stati i festeggianti, ma i passanti: si registrano infatti diverse cadute, tra cui quelle di alcune mamme che si trovavano lì di passaggio o ad attendere altri figli.

Un modo di fare tutt’altro che apprezzabile, che trasforma un momento di legittima gioia in un gesto di profonda inciviltà e scarsa attenzione verso il prossimo.

Proprio per questo, la dirigenza scolastica e il preside avrebbero dovuto e potuto evitare questa modalità assurda di festeggiare. La scuola ha il compito di educare fino all’ultimo momento del percorso scolastico: permettere, o anche solo ignorare, il danneggiamento del suolo pubblico e il rischio per l’incolumità dei cittadini lancia un messaggio profondamente sbagliato.

La vera maturità si dimostra rispettando la propria scuola e la propria città, non lasciandole nel caos.

Una lettrice e madre di una neodiplomata